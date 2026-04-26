Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura Domenica 26 Aprile 2026

Spaccio, l’attività di prevenzione dei carabinieri nel parco Oglio Nord

L’OPERAZIONE. Supportata dal Nucleo elicotteri di Orio al Serio, nei territori di Calcio, Pumenengo, Torre Pallavicina e Cividate al Piano.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Spaccio, l’attività di prevenzione dei carabinieri nel parco Oglio Nord
L’operazione dei carabinieri

Vasta operazione dei carabinieri nella giornata di venerdì 24 aprile, nei territori boschivi dei comuni di Calcio, Pumenengo, Torre Pallavicina e Cividate al Piano.

I controlli nel parco

Il focus principale ha riguardato la frazione Gora di Calcio e le località Cascina Motta Bassa e Cascina Bosco in Cividate al Piano, tra strade campestri nel cuore del parco Oglio Nord. Zone caratterizzate da una fitta vegetazione che, per la loro posizione isolata, rischiano di diventare rifugio per attività illecite, in particolare lo spaccio di stupefacenti. A supporto delle pattuglie di terra anche il Nucleo elicotteri carabinieri di Orio al Serio: i piloti, supportati da un militare esperto conoscitore dell’area, hanno eseguito una mappatura completa del terreno, individuando possibili nascondigli o vie di fuga.

Spaccio, l’attività di prevenzione dei carabinieri nel parco Oglio Nord
L’operazione dei carabinieri

L’obiettivo primario è stato di fungere da deterrente, grazie alla presenza visibile e capillare dell’Arma: durante l’operazione sono stati controllati una trentina di veicoli e una cinquantina di persone, non solo in posti di controllo stradali ma interessando anche le zone impervie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Calcio
Cividate al Piano
Pumenengo
Torre Pallavicina
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Forze Ordine
Ambiente
natura
Carabinieri
Nucleo Elicotteri