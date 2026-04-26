Spaccio, l’attività di prevenzione dei carabinieri nel parco Oglio Nord

I controlli nel parco

Il focus principale ha riguardato la frazione Gora di Calcio e le località Cascina Motta Bassa e Cascina Bosco in Cividate al Piano, tra strade campestri nel cuore del parco Oglio Nord. Zone caratterizzate da una fitta vegetazione che, per la loro posizione isolata, rischiano di diventare rifugio per attività illecite, in particolare lo spaccio di stupefacenti. A supporto delle pattuglie di terra anche il Nucleo elicotteri carabinieri di Orio al Serio: i piloti, supportati da un militare esperto conoscitore dell’area, hanno eseguito una mappatura completa del terreno, individuando possibili nascondigli o vie di fuga.