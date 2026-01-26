Spirano, investe un pedone e non si ferma. Indagano i carabinieri

La dinamica

L’episodio si è verificato poco prima delle 8 lungo la Strada provinciale Francesca, nelle vicinanze della rotatoria tra la Sp149 e la Sp122, in un tratto prossimo all’area industriale del paese. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, l’uomo si trovava sul lato destro della carreggiata, a ridosso di un terreno agricolo, quando è stato urtato da un automobile in transito: ancora da chiarire le esatte modalità che hanno portato all’impatto. Subito dopo, il conducente avrebbe accelerato allontanandosi rapidamente dal luogo dell’incidente.

L’analisi delle telecamere

A dare l’allarme sarebbero stati alcuni passanti che, vedendo il 55enne a terra e ferito, hanno contattato il 112, numero unico delle emergenze. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica, l’uomo è stato quindi trasferito all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice giallo. I carabinieri di Treviglio sono impegnati nell’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e dei varchi presenti nella zona, in modo da risalire all’identità del responsabile.