Topi all’asilo di Sabbio: chiuso per tutta la settimana. I bimbi trasferiti

Dallo scorso lunedì mattina e sicuramente almeno fino a oggi alla scuola dell’infanzia «Gianna Beretta Molla» di Sabbio di Dalmine non si svolgeranno le lezioni. Il plesso è stato infatti chiuso per la presenza di topi. La prima segnalazione risale appunto a lunedì mattina, quando il personale dell’asilo ha avvistato alcuni escrementi di roditori e – stando a quanto è stato possibile apprendere – anche almeno un topo.

Motivo per cui l’ingresso dei piccoli alunni è stato sospeso e i bambini sono stati rimandati a casa. Nel frattempo è stato avvertito il Comune e alla scuola – che fa parte dell’istituto comprensivo Aldo Moro – è arrivata una ditta di derattizzazione: i tecnici specializzati hanno provveduto a ripulire gli ambienti interni ed esterni della scuola.

Le verifiche dei tecnici

Nel contempo per la giornata di martedì i bambini sono stati dirottati temporaneamente in un’altra scuola materna di Dalmine. Mercoledì era in programma una verifica con i tecnici del Comune e ancora la ditta specializzata, al termine della quale è stato però deciso di prolungare, per motivi di prevenzione e sicurezza, la chiusura dell’asilo fino alla giornata di domani. La successiva verifica è prevista per la mattinata di lunedì: solo allora si saprà se la scuola materna potrà riaprire a bambini, insegnanti e personale non docente.

Sul cancellino d’ingresso del plesso al civico 3 di via Fratelli Chiesa è affisso un «Decreto di interdizione all’accesso» firmato dal dirigente scolastico Aroldo Naselli.

«Assoluto divieto d’accesso»

Nel documento si fa riferimento alla normativa «in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e «vista la presenza diffusa all’interno del plesso di roditori» viene disposto l’«assoluto divieto a tutto il personale, alle famiglie e agli studenti e a chiunque non autorizzato di accedere al plesso Beretta Molla».

Non solo. Il documento si chiude sempre citando le leggi in materia e invitando «tutto il personale scolastico a vigilare sul rispetto del presente divieto e a segnalare immediatamente al dirigente scolastico qualsivoglia violazione o infrazione riscontrata».

«Gli accertamenti in corso»