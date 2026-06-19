Treviglio arruola 3.700 coccinelle per la lotta alla cocciniglia asiatica

Anziché ricorrere a trattamenti chimici, il Comune ha puntato su una coccinella autoctona che si nutre proprio di questo parassita. L’operazione è scattata il 10 giugno: oltre 3.700 esemplari liberati su 168 alberi, distribuiti in 12 punti della città. «Comparsa inizialmente nel Milanese, la cocciniglia ha raggiunto il nostro territorio a primavera 2025 – spiega l’assessore Basilio Mangano – . L’intervento, realizzato tramite le cooperative cui è affidato il servizio di cura del verde pubblico, ha anche valore sperimentale: la Takahashia japonica è una presenza recente in Europa e le strategie di contrasto su scala urbana sono ancora in fase di messa a punto».