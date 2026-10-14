Treviglio, cade dalla scala mentre ristruttura un appartamento: grave artigiano
L’INFORTUNIO. Incidente sul lavoro nel pomeriggio di mercoledì 14 ottobre. L’uomo è precipitato da una scala durante alcuni lavori di ristrutturazione.Lettura meno di un minuto.
Treviglio
Grave incidente nel pomeriggio di mercoledì 14 ottobre a Treviglio. Un artigiano è caduto da una scala mentre era impegnato nei lavori di ristrutturazione di un appartamento. Le sue condizioni sarebbero gravi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.
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