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Cronaca / Pianura Giovedì 30 Luglio 2026

Treviglio dice addio al dottor Giacomo Riva: «Vita di fede e determinazione»

IL LUTTO. Aveva 89 anni: a 51, nel pieno dell’attività professionale, fu colpito da una paralisi. Poi la ripartenza tra studi e ricerche.

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Amanzio Possenti
Amanzio Possenti

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Treviglio dice addio al dottor Giacomo Riva: «Vita di fede e determinazione»
Il dottor Giacomo Riva

Una vita spesa in gran parte nella sofferenza e nella fede, nutrita fino ai 51 anni di importanti risultati professionali, troncati dall’irrompere improvviso di una malattia che gli ha impedito per 38 anni il normale esercizio del vivere: è la vicenda umana del dottor Giacomo Riva, medico, sociologo e psicoterapeuta trevigliese, morto a 89 anni. È stato un personaggio straordinario ed esemplare, che ha riempito la sua vita, bloccata da una paralisi, con tante pubblicazioni nel segno della ricerca filosofica e medica ma soprattutto dei valori della fede. Laureatosi in Medicina e specializzatosi in Psicoterapia, aveva subito trovato successo nella professione e aveva anche insegnato a Londra, guadagnandosi una distinzione speciale nella psicoterapia, con ampi riconoscimenti.

Poi, nel pieno della attività, eccolo improvvisamente catapultato – come ha ricordato il fratello Emilio Giuseppe, leggendo al funerale nella chiesa di San Pietro una commossa memoria – «in un mondo completamente nuovo e travolgente: il tuo corpo pieno di energia e la tua vita colma di progetti sono stati colpiti da una devastante e invalidante malattia che ti ha privato delle tue facoltà fisiche, motorie, verbali e psichiche», vivendo momenti difficilissimi, che Giacomo ha affrontato con forza e determinazione e soprattutto «affamato e assetato di Dio», con fede straordinaria e incessanti preghiere. «La tua fede è stata contagiosa», ha ricordato ancora il fratello, e lo ha aiutato, insieme alla caparbia volontà, sia nella lotta contro la malattia (soprattutto con il parziale recupero della parola) sia negli studi di ogni varietà umana, tecnica e scientifica, realizzando, pur in condizioni di dolore sopportato, tante speranze e collaborazioni anche verso persone in difficoltà o in ricerca, nello stile cristiano.

In definitiva, un esempio mirabile di vita drammatica ma offerta totalmente al Signore e al prossimo, coadiuvato dal fratello e dalle sorelle che gli sono state vicine con profondo affetto.

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