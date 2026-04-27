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Cronaca / Pianura Lunedì 27 Aprile 2026

Treviglio, in casa 190 chili di hashish e una pistola: arrestato 20enne

I CONTROLLI. Operazione dei Carabinieri di Crema: sequestrati anche cocaina, munizioni e oltre 80mila euro. Il giovane era già ricercato dopo una fuga durante un controllo sulla Paullese.

Treviglio, in casa 190 chili di hashish e una pistola: arrestato 20enne
La drogra, l’arma e le munizioni sequestrate dai Carabinieri di Crema

I Carabinieri di Crema hanno arrestato un 20enne, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di un ingente quantitativo di stupefacenti e di un’arma clandestina. L’operazione risale alla mattina del 23 aprile. I militari, sulla base di informazioni investigative, hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione del giovane, sospettato di detenere droga e armi. In camera da letto è stata rinvenuta una pistola calibro 22 con matricola abrasa e caricatore inserito. All’interno dell’appartamento sono stati inoltre trovati circa 950 grammi di cocaina, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e denaro contante per oltre 80mila euro, oltre a ulteriori 2mila euro. Presenti anche venti panetti di hashish per un peso complessivo di circa due chilogrammi.

In cantina 188 chili di hashish

La scoperta più rilevante è avvenuta però nella cantina in uso al 20enne: qui i Carabinieri hanno sequestrato circa 188 chilogrammi di hashish, suddivisi in panetti, oltre a 36 munizioni dello stesso calibro dell’arma rinvenuta. L’indagine si inserisce nel solco di un precedente intervento dell’11 dicembre, quando sulla Paullese era stato arrestato un 22enne trovato con oltre due chilogrammi di hashish. In quell’occasione un complice era riuscito a fuggire: secondo gli accertamenti, si tratterebbe proprio del giovane arrestato nei giorni scorsi. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. Il 20enne è stato condotto nel carcere di Bergamo: il Gip ha convalidato l’arresto disponendo la custodia cautelare in carcere.

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