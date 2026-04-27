Treviglio, in casa 190 chili di hashish e una pistola: arrestato 20enne

I Carabinieri di Crema hanno arrestato un 20enne, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di un ingente quantitativo di stupefacenti e di un’arma clandestina. L’operazione risale alla mattina del 23 aprile. I militari, sulla base di informazioni investigative, hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione del giovane, sospettato di detenere droga e armi. In camera da letto è stata rinvenuta una pistola calibro 22 con matricola abrasa e caricatore inserito. All’interno dell’appartamento sono stati inoltre trovati circa 950 grammi di cocaina, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e denaro contante per oltre 80mila euro, oltre a ulteriori 2mila euro. Presenti anche venti panetti di hashish per un peso complessivo di circa due chilogrammi.