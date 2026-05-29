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Cronaca / Pianura Venerdì 29 Maggio 2026

Treviglio, inaugurato il nuovo polo scolastico Oberdan-Weil

L’OPERA. Realizzato dalla Provincia con fondi Pnrr, il nuovo edificio ospita 10 aule e un’aula magna condivisa. Investimento da 3,8 milioni.

Lettura 1 min.
Treviglio, inaugurato il nuovo polo scolastico Oberdan-Weil
Il nuovo polo scolastico Oberdan-Weil di Treviglio inaugurato il 29 maggio 2026

Treviglio

Taglio del nastro nella mattinata di venerdì a Treviglio per il nuovo edificio del polo scolastico Oberdan-Weil, realizzato dalla Provincia di Bergamo nell’ambito degli interventi di edilizia scolastica finanziati dal Pnrr. L’opera, già entrata in funzione, ha richiesto un investimento complessivo di 3.815.000 euro: 3.675.000 euro arrivano dai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, mentre 140.000 euro sono stati stanziati dalla Provincia.

I lavori, iniziati nel novembre 2023, si sono conclusi nel settembre 2025. Il nuovo padiglione nasce per offrire spazi moderni, sicuri e funzionali alla didattica, con particolare attenzione alla sostenibilità e all’efficienza energetica.

Dieci nuove aule e un’aula magna condivisa

L’edificio ospita 10 aule destinate all’Istituto Oberdan e un’aula magna condivisa tra gli istituti Oberdan e Weil. La struttura si sviluppa su tre piani fuori terra, con una superficie coperta di 611,5 metri quadrati e una superficie lorda complessiva di circa 1.635 metri quadrati.

Treviglio, inaugurato il nuovo polo scolastico Oberdan-Weil
Inaugurazione del nuovo polo scolastico Oberdan-Weil a Treviglio
(Foto di Luca Cesni)

Al piano terra si trovano la hall d’ingresso a tutta altezza, con scalone metallico centrale, l’aula magna di circa 125 metri quadrati, due aule didattiche, servizi igienici per studenti e docenti e spazi tecnici. Al primo e al secondo piano sono distribuite altre otto aule, ciascuna di circa 62 metri quadrati, oltre a servizi e balconi.

Un edificio scolastico sostenibile

Il progetto è stato concepito secondo standard Nzeb, Nearly Zero Energy Building, con un involucro ad alte prestazioni, impianti ad alta efficienza, pompe di calore, unità di trattamento dell’aria e pannelli fotovoltaici installati in copertura.

«Con questa nuova struttura scolastica consegniamo agli studenti, ai docenti e alla comunità un edificio moderno, sicuro e sostenibile, capace di rispondere alle esigenze della scuola contemporanea – dichiara Umberto Valois, vicepresidente e consigliere delegato della Provincia all’Edilizia scolastica –. Investire nell’edilizia scolastica significa investire concretamente nel futuro dei nostri giovani e nella qualità degli spazi dedicati alla formazione».

Treviglio, inaugurato il nuovo polo scolastico Oberdan-Weil
Un particolare architettonico del nuovo polo scolastico Oberdan-Weil di Treviglio
(Foto di Cesni)
Treviglio, inaugurato il nuovo polo scolastico Oberdan-Weil
Alcuni momenti dell’inaugurazione del nuovo polo scolastico a Treviglio
(Foto di Cesni)

Responsabile del procedimento è il Settore Edilizia scolastica della Provincia di Bergamo, con Luciano Paganelli. La progettazione e la direzione lavori sono state curate dallo Studio Capitanio Architetti di Bergamo, mentre l’esecuzione dell’opera è stata affidata a Costruzioni Paratico Srl di Verdello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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