Treviglio, tre ciclisti investiti da un’Alfa Giulia. Un 33enne e un 69enne in gravi condizioni - Foto

Grave incidente a Treviglio nella mattinata di giovedì 9 aprile, in via Canonica, la strada che collega la Geromina con Pontirolo Nuovo. Tre ciclisti sono stati investiti da un’auto, un’Alfa Romeo Giulia. Due di loro, di 33 e 69 anni, sono in gravi condizioni, trasportati in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, mentre il terzo, 66enne, ha rimediato conseguenze meno serie.

Rilievi in corso a Treviglio

(Foto di Cesni)

Sul posto sono stati inviati due equipaggi dell’elisoccorso, quattro ambulanze e un’automedica, mentre la Polizia locale si è occupata dei rilievi: la strada è stata chiusa al traffico per permettere lo svolgimento delle operazioni in sicurezza. L’automobilista, un 48enne rimasto illeso, è risultato positivo all’alcoltest.