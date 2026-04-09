Treviglio, tre ciclisti investiti da un’Alfa Giulia. Un 33enne e un 69enne in gravi condizioni - Foto
LO SCONTRO. Sulla strada che collega la Geromina con Pontirolo Nuovo. Un terzo ciclista di 66 anni ha riportato ferite più lievi. L’automobilista di 48 anni positivo all’alcoltest.
Treviglio
Grave incidente a Treviglio nella mattinata di giovedì 9 aprile, in via Canonica, la strada che collega la Geromina con Pontirolo Nuovo. Tre ciclisti sono stati investiti da un’auto, un’Alfa Romeo Giulia. Due di loro, di 33 e 69 anni, sono in gravi condizioni, trasportati in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, mentre il terzo, 66enne, ha rimediato conseguenze meno serie.
Sul posto sono stati inviati due equipaggi dell’elisoccorso, quattro ambulanze e un’automedica, mentre la Polizia locale si è occupata dei rilievi: la strada è stata chiusa al traffico per permettere lo svolgimento delle operazioni in sicurezza. L’automobilista, un 48enne rimasto illeso, è risultato positivo all’alcoltest.
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