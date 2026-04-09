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Cronaca / Pianura Giovedì 09 Aprile 2026
in aggiornamento

Treviglio, tre ciclisti investiti da un’Alfa Giulia. Un 33enne e un 69enne in gravi condizioni - Foto

LO SCONTRO. Sulla strada che collega la Geromina con Pontirolo Nuovo. Un terzo ciclista di 66 anni ha riportato ferite più lievi. L’automobilista di 48 anni positivo all’alcoltest.

Fabio Conti
Fabio Conti Redattore
Treviglio, tre ciclisti investiti da un’Alfa Giulia. Un 33enne e un 69enne in gravi condizioni - Foto
Il luogo dell’incidente in via Canonica a Treviglio tra la Geromina e Pontirolo Nuovo: tre ciclisti feriti, di cui due in gravi condizioni
(Foto di Cesni)

Treviglio

Grave incidente a Treviglio nella mattinata di giovedì 9 aprile, in via Canonica, la strada che collega la Geromina con Pontirolo Nuovo. Tre ciclisti sono stati investiti da un’auto, un’Alfa Romeo Giulia. Due di loro, di 33 e 69 anni, sono in gravi condizioni, trasportati in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, mentre il terzo, 66enne, ha rimediato conseguenze meno serie.

Treviglio, tre ciclisti investiti da un’Alfa Giulia. Un 33enne e un 69enne in gravi condizioni - Foto
Rilievi in corso a Treviglio
(Foto di Cesni)

Sul posto sono stati inviati due equipaggi dell’elisoccorso, quattro ambulanze e un’automedica, mentre la Polizia locale si è occupata dei rilievi: la strada è stata chiusa al traffico per permettere lo svolgimento delle operazioni in sicurezza. L’automobilista, un 48enne rimasto illeso, è risultato positivo all’alcoltest.

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