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Cronaca / Pianura Mercoledì 29 Aprile 2026

Treviglio, via al piano asfalti: intervento da 760mila euro

I LAVORI. Cantieri in due lotti: il primo sarà completato entro giugno, il secondo durante i mesi estivi.

Redazione Web
Redazione Web
Treviglio, via al piano asfalti: intervento da 760mila euro

Treviglio

A Treviglio è in corso la riqualificazione della zona nord. Il Comune ha dato il via al primo lotto di interventi del «Piano asfalti», progetto che ha l’obiettivo di migliorare la viabilità cittadina e a risolvere problemi strutturali causati dalla crescita degli alberti in contesto urbano. Un investimento complessivo di 760mila euro.

I lavori a Treviglio

Il primo lotto, per un importo complessivo di 360mila euro, si concentra sull’asse che collega la periferia nord con il centro. Interventi che prevedono la messa in sicurezza dei marciapiedi e l’allargamento delle aiuole, soluzione tecnica necessaria per evitare che le radici affiorino dall’asfalto. I lavori, iniziati a marzo, interessano via Colombo, via Vasco da Gama, l’incrocio con la rotatoria di via Papa Giovanni XXIII, via Portoli e via Pasturana.

«In estate il secondo lotto»

«Si tratta di dodici marco-interventi sparsi sul territorio», spiega Basilio Mangano, assessore ai Lavori pubblici. «I lavori del primo lotto - prosegue - termineranno a giugno. In estate daremo il via al secondo, da 400mila euro, che tra le altre coinvolgerà anche via Pontirolo».

Matteo Perletti, geometra del Comune, fa il punto sul cronoprogramma: «Abbiamo completato circa il 50% dei lavori. Tra le strade interessate dalla riqualificazione figurano via Rossini, via Visconti, piazzale Mazzini e via Goito». Particolare attenzione alle infrastrutture pedonali: «Interverremo sul sottopasso della zona Ovest, via Filzi, via Capitani e via Vasco de Gama, per poi concludere con la sistemazione delle vie rurali Castolda e degli Orti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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