Uccise il vicino di casa nel 1995 in Cina, arrestato a Boltiere
LA VICENDA. Si tratta di un uomo di 57 anni, di nazionalità cinese, destinatario di un mandato d’arresto internazionale emesso nel suo paese d’origine per omicidio doloso.
Boltiere
A quanto emerso dagli accertamenti della polizia, nel 1995, nel distretto di Goacheng, l’uomo avrebbe colpito con numerose coltellate un vicino di casa per il quale nutriva un rancore personale, uccidendolo, e avrebbe ferito gravemente il fratello della vittima.
Nel 2002 si sarebbe poi rifugiato in Italia, dove, fornendo false generalità, era riuscito a ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Residente a Milano, il 57enne lavorava in un negozio di generi alimentari a Bergamo.
I poliziotti della Squadra Mobile milanese lo hanno arrestato a Boltiere, dove è stato rintracciato a bordo di un furgone utilizzato per le consegne di alimenti.
