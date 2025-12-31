Va a comprare il pane e si sente male: muore storico consigliere di Misano

Si era appena recato in centro paese a comprare il pane come era solito fare ogni mattina. Facendo però ritorno a casa è stato colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo. È cosi che, mercoledì 31 dicembre, a Misano Gera d’Adda, è morto Pietro Sala, 83 anni. L’anziano, che abitava in via Padre Giacinto Maestri 10, era conosciuto in paese soprattutto per la sua attività politica a livello comunale: per 15 anni, dal 1980 al 1995, aveva coperto la carica di consigliere comunale della Dc con il sindaco Gianfranco Trevisan.

L’allarme dai passanti

La tragedia si è verificata intorno alle 8. Sala si era recato dal panettiere che si trova nella centrale via Roma. Dopodiché si era diretto verso casa camminando lungo la via Maestri. Arrivato all’altezza delle scuole del paese, a meno di 100 metri da casa, l’ottantatreenne ha accusato un malore e si è accasciato a terra senza riuscire nemmeno a chiedere aiuto. Alla drammatica scena hanno assistito alcuni passanti che sono subito corsi verso di lui. Capita la gravità della situazione hanno dato l’allarme chiamando il 112. Sul posto sono poco dopo intervenuti i mezzi di soccorso del 118.

Il tentativo di rianimazione