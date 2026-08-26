Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura Mercoledì 26 Agosto 2026

Vallo colleonesco a Martinengo, morìa di anatre. «Forse un virus», Ats in campo

IL CASO. Una trentina di anatre sono state trovate morte nel Vallo colleonesco di Martinengo. Ats ha effettuato prelievi sugli animali: tra le ipotesi un virus o un’infezione.

Lettura meno di un minuto.
Diego D - efendini
Diego D - efendini

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Vallo colleonesco a Martinengo, morìa di anatre. «Forse un virus», Ats in campo
Le anatre morte nel Vallo colleonesco

Circa una trentina di anatre sono state trovate morte nelle scorse ore nel Vallo colleonesco, l’antico fossato che circonda il centro storico di Martinengo. Gli animali, che abitualmente popolano lo specchio d’acqua, sono stati ripescati nel giro di poche ore, privi di vita, in alcuni punti del fossato. Tra i primi a segnalare quanto stava accadendo è stato Alessandro Galli, consigliere di minoranza, che ha avvertito gli addetti ai lavori dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da parte dei residenti.

«Sabato la polizia provinciale era già stata sul posto per raccogliere alcuni animali privi di vita – racconta Galli –. Domenica la situazione è peggiorata, con molti animali morti. Vista la situazione, sono intervenuto segnalando nuove carcasse anche ai carabinieri forestali e alla polizia locale». Sul posto sono intervenuti Ats Bergamo, la polizia forestale e la polizia locale. I tecnici di Ats hanno prelevato campioni sia dai corpi degli animali deceduti sia da alcune anatre ancora vive ma in evidente stato di difficoltà. L’ipotesi al vaglio degli esperti è che alla base della morìa ci possa essere un virus. «Ats sta effettuando tutti gli esami del caso sugli animali morti e sui campioni prelevati da quelli ancora vivi – spiega il sindaco Pasquale Busetti –. Nei prossimi giorni riceveremo un responso: può trattarsi di qualche virus o infezione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Martinengo
Malattia
Salute
Alessandro Galli
Pasquale Busetti
Ats
ATS BERGAMO