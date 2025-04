Visite e screening, dal 10 al 17 aprile obiettivo salute

L’Asst Bergamo Ovest, l’Asst Bergamo Est e il Servizio promozione tutela della salute di Ats Bergamo, organizzeranno, tra il 7 e il 17 aprile, una serie di iniziative per promuovere l’importanza della tutela della salute.

Per quanto riguarda l’Asst Bergamo Ovest, lunedì 7 aprile il Punto unico di accesso delle Case di comunità di Treviglio, Martinengo e Ponte San Pietro offriranno informazioni e orientamento sugli screening attivi in Regione Lombardia. Il 10 aprile alle 16,30 incontro su tema «Mens sana in corpore sano» alla Cooperativa anziani di Treviglio. Incontro sull’allattamento e alimentazione sana è previsto sempre il 10 aprile dalle 14 alle 16 al Consultorio di Treviglio. Venerdì 11 dalle 9 a mezzogiorno al Centro vaccinale dell’ospedale di Treviglio, sedute aggiuntive di vaccinazioni hpv, pneumococco e herpes zoster.

«Sana alimentazione»

Sono poi previste due giornate formative su «Sana alimentazione» per le figure volontarie che organizzano gruppi di cammino il 17 aprile dalle 15 alle 18 nella sala consiliare del Filandone di Martinengo, il 18 aprile dalle 15 alle 18 nella Casa di comunità di Ponte San Pietro.

L’Asst Bergamo Est propone il 7 aprile, dalle 9 alle 11, il coinvolgimento di alcune associazioni per sensibilizzare sui pericoli della sindrome del bambino scosso: saranno presenti nella hall dell’ospedale «Bolognini», nei distretti di Alzano Lombardo, Albino, Seriate, Trescore e nella Casa di comunità di Clusone. Nella sala consiliare di Albino il 10 aprile dalle 20,30 si terrà l’incontro dal titolo «I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione: quando il cibo diventa un problema»: sempre il 10 aprile, nella Casa di comunità di Gazzaniga, dalle 10 alle 14, open day vaccinale (hpv, herpes zoster e pneumococco). Il Centro hub di Piario, l’11 aprile (info 035.3066404) sarà sede di un incontro di gruppo per i pazienti affetti da Disturbi della nutrizione e alimentazione: due analoghi incontri si svolgeranno il 9 e 15 aprile a Gazzaniga in via Manzoni 130 (333.4901763).