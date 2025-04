Giornata della Salute: vaccinazioni gratuite e prevenzione al Papa Giovanni

La Asst Papa Giovanni XXIII aderisce alla Giornata Mondiale della Salute, che si celebra lunedì 7 aprile. L’Asst Papa Giovanni XXIII in collaborazione con la Conferenza dei Sindaci e con Ats Bergamo ha organizzato una serie di iniziative.

Una campagna vaccinale

Saranno disponibili vaccinazioni gratuite per papilloma virus (HPV) (fino a 26 anni), pneumococco e herpes zoster (per i nati tra il 1952 e il 1960).

È possibile sottoporsi alla vaccinazione liberamente e senza necessità di prenotazione in queste sedi:

•Casa di Comunità di Borgo Palazzo (Bergamo, via Borgo Palazzo 130, ingresso 6A): martedì 8, mercoledì 9 e venerdì 11 aprile 2025 dalle 8.30 alle 12.30;

•Casa di Comunità di Villa d’Almè (sede temporanea di Piazza Don Carboni): mercoledì 9 aprile 2025 dalle 8.30 alle 12.30.

Per ciascuna giornata, saranno garantiti fino a 50 slot vaccinali sia a Bergamo che a Villa d’Almé. Chi si presenterà ad appuntamenti già esauriti, riceverà comunque una prenotazione per i giorni successivi.

Un evento informativo aperto a tutti

All’Ospedale Papa Giovanni XXIII (Piazza OMS, 1) mercoledì 9 aprile 2025 alle ore 14 nelle aule della Formazione (Torre 7, ingresso 55) si terrà un incontro dedicato alla prevenzione e alla promozione della salute, con il contributo di esperti del settore. Sarà un evento interattivo con una presentazione generale rivolta alla cittadinanza sulle campagne di screening attive in azienda e sul territorio, con possibilità di porre domande ai relatori. In caso di alta affluenza, verrà replicato a partire dalle ore 15.30.

Una postazione informativa sulla prevenzione

Giovedì 10 aprile 2025 dalle ore 10 alle 13 nell’Ospedale Papa Giovanni XXIII sarà allestita una postazione informativa dedicata ai programmi di screening attivi. Il punto informativo sarà allestito nella Hospital Street di fronte alla farmacia (ingresso 25) e vedrà la presenza di un medico con brochure predisposte per orientamento e informazioni alla cittadinanza.

Un percorso di educazione alimentare per referenti dei Gruppi di Cammino

In due incontri aperti al pubblico, la dietista di Comunità parlerà di corretta alimentazione. Gli appuntamenti rappresentano un evento di formazione rivolto ai «walking leader», cittadini referenti ed organizzatori dei gruppi di cammino dei due Distretti, che trasmetteranno le conoscenze acquisite ai partecipanti ai gruppi stessi. Gli appuntamenti sono organizzati in collaborazione tra il Laboratorio per la promozione di attività fisica e movimento dell’ASST Papa Giovanni XXIII, le Unità di Promozione della Salute e di Igiene della Nutrizione di ATS Bergamo, la Conferenza dei Sindaci della ASST e gli Uffici di Piano.

•7 aprile 2025 ore 15–17 alla Social Domus di piazzetta Marcovigi, 2, Bergamo (Sala Bassi).

•8 aprile 2025 ore 15-17 al Comune di Villa d’Almè, via Milesi Locatelli 16 (Sala Consiliare).

Il tema della Giornata Mondiale della Salute