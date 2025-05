Zingonia, una scuola superiore per sconfiggere il degrado

La Provincia scende in campo per promuovere la riqualificazione di Zingonia attraverso la formazione e l’istruzione. Tutti i capigruppo della maggioranza hanno sottoscritto una mozione che sarà discussa nella prossima seduta del Consiglio provinciale e con cui Via Tasso si impegnerà a stanziare 1 milione e 350mila euro per la costruzione di una scuola superiore su una porzione dell’area in Corso Europa, nei confini di Ciserano, dove sorgevano gli ex condomini Anna e Athena, note anche come «torri del degrado».

«Importante per la riqualificazione»

Quest’area è già soggetta ad un accordo di programma fra Regione, Provincia, Aler e i cinque Comuni membri del quartiere (Ciserano, Verdellino, Boltiere, Verdello e Osio Sotto) che ne prevede la rigenerazione attraverso la vendita a privati intenzionati a realizzarci sopra strutture commerciali, ricettive, terziarie. «Ora la Provincia – sostiene il primo firmatario della mozione, il vicepresidente con delega all’Edilizia scolastica Umberto Valois, segretario provinciale di Forza Italia – ha deciso di fare il suo investendo importanti risorse per la costruzione di una scuola superiore che rappresenterà un tassello importante del progetto di riqualificazione dell’area delle ex torri: una struttura scolastica, infatti, è sempre in grado di aumentare il valore socioeconomico di una zona». E nella mozione è proprio riportato che la Provincia si impegnerà ad agire in sede di accordo di programma «affinché tutti i sottoscrittori convengano sull’insediamento a Zingonia di una scuola superiore». Sarà inoltre necessario che la porzione di terreno (della superficie prevista di 6.900 metri quadri) su cui dovrà essere costruita la nuova struttura scolastica venga stralciata dall’area totale che sarà messa sul mercato.

«La struttura scolastica potrebbe ospitare istituti tecnici o professionali, corsi di formazione per figure del settore sanitario o anche un liceo sportivo»

Istituto tecnico o liceo?

Ma di che tipo di scuola si sta parlando? Al momento non è stato volutamente individuato un preciso indirizzo di studi. Sono state lasciate aperte tutte le possibilità, anche se le peculiarità di Zingonia possono già dare delle indicazioni. Il quartiere, infatti, è caratterizzato dalla presenza di un vasto comparto industriale composto da 600 aziende (fra Ciserano e Verdellino), dalla presenza di importanti realtà sanitarie come l’ospedale Policlinico San Marco e della clinica Habilita oltre al centro di allenamento dell’Atalanta: «La struttura scolastica – continua Valois – potrebbe ospitare istituti tecnici o professionali, corsi di formazione per figure del settore sanitario o anche un liceo sportivo. Molto dipenderà anche se ci saranno privati che vorranno compartecipare all’operazione».

Dieci aule su due piani

La Provincia non riuscirà a sostenere con le sue sole forze il progetto. Uno studio di fattibilità tecnico-economica della nuova struttura scolastica è già stato redatto: avrà 10 aule distribuite su due piani della superficie lorda complessiva di 1.942 metri quadri, una volumetria di 7.200 metri cubi e per la sua edificazione è stato previsto un costo di 4,5 milioni di euro. Mancano quindi più di 3 milioni di euro. E per recuperarli, come si legge sempre sulla mozione sottoscritta dai capigruppo della maggioranza del Consiglio provinciale, Via Tasso si impegnerà «a sollecitare, entro l’anno 2025, l’attivazione di una partnership istituzionale e strategica con la Regione, gli operatori economici del territorio e i Comuni interessati dell’area finalizzata all’individuazione e al reperimento delle risorse economiche complessive necessarie alla realizzazione della struttura scolastica».