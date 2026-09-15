Fubal, contro la Juventus in palio punti pesantissimi

Seconda sconfitta consecutiva per l’Atalanta: nell’anticipo del sabato, il Cagliari espugna la New Balance Arena. I ragazzi di Sarri cercheranno il riscatto domenica 20 settembre, alle 18, contro la Juventus.

Per Fubal , il concorso legato ai pronostici delle gare giocate dai nerazzurri in ogni competizione, è un match importantissimo: c’è alle porte la sosta per le nazionali e quindi quella coi bianconeri è l’ultima partita di settembre, chiuderà la classifica mensile. Volete fare il vostro pronostico? Partecipare è gratuito e in palio ci sono punti decisivi per provare ad agguantare un posto sul podio. È sufficiente iscriversi su fubal.ecodibergamo.it . Fatta la registrazione, indicate l’esito della gara - decidendo tra vittoria, pareggio o sconfitta -, il risultato esatto, tre marcature (valgono anche doppiette, triplette o ‘nessun marcatore’), il migliore in campo, decretato dalle pagelle del giornale, e il numero di cartellini gialli estratti nei confronti dell’Atalanta, in campo e in panchina. Potete gestire il pronostico come meglio credete e le vostre scelte possono anche essere discordanti tra loro: potete inserire un esito di vittoria, un risultato esatto di 2-2 e via dicendo. A partire da ottobre il concorso si arricchisce, in gioco una delle novità di questa edizione: inizia il campionato tra leghe. Fate squadra con amici, parenti e colleghi: create la vostra lega e provate a vincere degli ingressi per il tour della New Balance Arena.

Le graduatorie

C’è bagarre nella classifica mensile. Andrea Legramandi è il nuovo leader: con il Cagliari aggiunge cinque punti al proprio bottino, raggiunge quota 14 e la vetta. È tallonato da Alberto che ne ottiene sette e va a 13, a pari con Massimo Longhi, ex leader della graduatoria che coi sardi avanza solo di due punticini. A quota dodici troviamo Marino Cavagna, al momento il primo degli esclusi dal podio. A insidiare le prime posizioni ci sono ben sette partecipanti che, fin qui, hanno raccolto undici punti: si tratta di Anna Bartesaghi, Chiara Vavassori, Luca Locatelli, Marco Assolari, Alessio Passoni, Raffaello Bertuletti e Jacopo Magri. Ci sono poi undici giocatori a quota dieci: questo significa che, a una gara dal termine della graduatoria mensile, ci sono 22 partecipanti nell’arco di quattro punti e sarà decisivo ponderare accuratamente le proprie scelte per il pronostico della gara contro la Juventus. Nella classifica d’andata, che vi accompagnerà fino al 10 gennaio, rimane in vetta Marco Personeni che incrementa di tre punti contro i sardi e tocca quota 35, andando a quattro lunghezze di margine su Elisa Biava Mariani, seconda in graduatoria. A 29 punti troviamo la coppia composta da Marco Caproni e Raffaello Bertuletti, tallonata da un trio a quota 28: Elisabetta Manzoni, Kat Lanfranchi e Anna Maria Gregis.

I pronostici per Atalanta-Cagliari

Sabato 12 settembre i nerazzurri di Maurizio Sarri sono usciti sconfitti per la seconda gara consecutiva. Il ko coi sardi non era minimamente previsto dai tifosi di Fubal: solo 17 partecipanti su 1.340 indovinano l’esito. Nel prepartita prevaleva l’ottimismo: ben 1.235 lettori pensavano a una vittoria in favore dell’Atalanta. Termina 1-2 e azzeccano in undici. In gol ci va il calciatore più selezionato come marcatore nei pronostici: bomber Scamacca, indicato 903 volte. Il migliore in campo tra i nerazzurri è Kessie: è il sesto più votato nel pregara, sono 53 i partecipanti a puntare su di lui. Nessun ammonito in casa Atalanta e prendono punti in 181.