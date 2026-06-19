Natura e solidarietà Foppolo accoglie il «Trail» di Lovato

«Il Trail del Centenario Lovato Electric» si appresta a vivere domenica 21 giugno la sua quinta edizione a Foppolo , confermando una crescita straordinaria che, dopo aver sfiorato i mille partecipanti dello scorso anno, punta a infrangere un nuovo primato storico. Dietro la complessa macchina organizzativa c’è come sempre l’esperienza di Fly-Up Sport guidata da Mario Poletti , con la partnership di Lovato Electric, sotto l’egida della Fisky e con il supporto dei Comuni di Foppolo, Carona e Branzi, oltre al patrocinio di Regione Lombardia. «La manifestazione, tuttavia, non si limita all’aspetto puramente agonistico- ha sottolineato Poletti- Il piazzale di Foppolo si animerà con una zona expo dedicata alla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio e ospiterà un gazebo dell’associazione “ Autismo è ” di Bergamo, offrendo un’importante vetrina di solidarietà per una rilevante realtà sociale bergamasca».

I percorsi e le diverse possibilità

Per chi vorrà mettersi alla prova senza l’assillo del cronometro, c’è una family run non competitiva e inclusiva da 10 km, adatta a famiglie, che salirà verso la Terrazza Montebello per poi ridiscendere dal Lago delle Trote e dal Passo Dordona. Sul fronte agonistico i fari sono puntati sulle tre distanze classiche: il Tcs - percorso corto da 13 km e 800 metri di dislivello positivo che tocca il Lago Moro e il Passo di Valcervia; la prova media Tcm da 25 km e 1700 metri di dislivello che scende a Carona per il giro del lago prima della risalita in quota; e infine la regina delle Orobie, la Long Distance Tcl da 50 km e 2900 metri di dislivello positivo, che si conferma la gara più lunga della provincia di Bergamo. Quest’ultima, riservata ad atleti esperti passerà ai Laghi Gemelli, al rifugio Calvi e al Longo e in Val Sambuzza. Sono previsti bus navetta da Gorle e il pernottamento gratuito per gli atleti al sabato nella palestra di Carona. Domenica le gare partiranno alle 07:30 (50 km) e alle 09:30 (altre distanze), con primi arrivi alle 10:45 e premiazioni pomeridiane, incluso il premio da mille euro di Banca Mediolanum per il gruppo più numeroso. Le navette di ritorno sono previste per le 14.30 e per le 16 mentre alle 18 si chiude la Tcl.