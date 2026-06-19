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Rubriche / Valle Brembana Venerdì 19 Giugno 2026

Natura e solidarietà Foppolo accoglie il «Trail» di Lovato

L’EVENTO. Competizione e promozione del territorio con tre gare agonistiche molto attese e una family run. Domenica c’è anche L’Eco Café.

Lettura 1 min.
Melissa Braka
Melissa Braka
Natura e solidarietà Foppolo accoglie il «Trail» di Lovato
Atleti della scorsa edizione del «Trail del Centenario» al lago Moro
(Foto di Cristian Riva)

Foppolo

Quella che era nata nel 2022 come una celebrazione una tantum, ideata e voluta da Massimo Cacciavillani, per il prestigioso traguardo del secolo di attività della Lovato Electric, azienda bergamasca di Gorle, si è trasformato in uno degli appuntamenti più attesi dell’inizio estate per gli appassionati della corsa in natura.

«Il Trail del Centenario Lovato Electric» si appresta a vivere domenica 21 giugno la sua quinta edizione a Foppolo, confermando una crescita straordinaria che, dopo aver sfiorato i mille partecipanti dello scorso anno, punta a infrangere un nuovo primato storico. Dietro la complessa macchina organizzativa c’è come sempre l’esperienza di Fly-Up Sport guidata da Mario Poletti, con la partnership di Lovato Electric, sotto l’egida della Fisky e con il supporto dei Comuni di Foppolo, Carona e Branzi, oltre al patrocinio di Regione Lombardia. «La manifestazione, tuttavia, non si limita all’aspetto puramente agonistico- ha sottolineato Poletti- Il piazzale di Foppolo si animerà con una zona expo dedicata alla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio e ospiterà un gazebo dell’associazione “Autismo è” di Bergamo, offrendo un’importante vetrina di solidarietà per una rilevante realtà sociale bergamasca».

I percorsi e le diverse possibilità

Per chi vorrà mettersi alla prova senza l’assillo del cronometro, c’è una family run non competitiva e inclusiva da 10 km, adatta a famiglie, che salirà verso la Terrazza Montebello per poi ridiscendere dal Lago delle Trote e dal Passo Dordona. Sul fronte agonistico i fari sono puntati sulle tre distanze classiche: il Tcs - percorso corto da 13 km e 800 metri di dislivello positivo che tocca il Lago Moro e il Passo di Valcervia; la prova media Tcm da 25 km e 1700 metri di dislivello che scende a Carona per il giro del lago prima della risalita in quota; e infine la regina delle Orobie, la Long Distance Tcl da 50 km e 2900 metri di dislivello positivo, che si conferma la gara più lunga della provincia di Bergamo. Quest’ultima, riservata ad atleti esperti passerà ai Laghi Gemelli, al rifugio Calvi e al Longo e in Val Sambuzza. Sono previsti bus navetta da Gorle e il pernottamento gratuito per gli atleti al sabato nella palestra di Carona. Domenica le gare partiranno alle 07:30 (50 km) e alle 09:30 (altre distanze), con primi arrivi alle 10:45 e premiazioni pomeridiane, incluso il premio da mille euro di Banca Mediolanum per il gruppo più numeroso. Le navette di ritorno sono previste per le 14.30 e per le 16 mentre alle 18 si chiude la Tcl.

Le iscrizioni sono aperte sul sito www.fly-up.it

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