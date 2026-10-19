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Rubriche / Bergamo Città Lunedì 19 Ottobre 2026

Riparte il Gioco de L’Eco! Oggi il primo bollino

IL CONCORSO. Conserva l’adesivo con il numero fortunato che hai trovato sulla prima pagina di lunedì 19 ottobre. Dal lunedì al sabato in palio ogni giorno dei bellissimi premi per i nostri lettori affezionati

Lettura 1 min.
Riparte il Gioco de L’Eco! Oggi il primo bollino

Si riparte! Tenete a portata di mano forbici e colla perché da oggi prende il via la nuova edizione del Gioco de L’Eco, storico concorso del giornale - ormai una tradizione - che dà ai lettori la possibilità di vincere un sacco di premi. Il più ambito è la Peugeot 208 della concessionaria Autoghinzani Bergamo, ma in palio c’è molto altro: 175 gift card, dal valore di 200 euro ciascuna, da spendere presso lo Shopping Center Le Due Torri di Stezzano e sette voucher validi per un soggiorno di due giorni per due persone all’Albergo Ristorante Bigio di San Pellegrino Terme.

Come si gioca

Per prendere parte al concorso avete bisogno della cartella e dell’adesivo colorato, con stampato il vostro numero fortunato, che avete trovato in edicola con il giornale di oggi. Come si gioca? È semplicissimo. Ogni giorno, nelle pagine dedicate al concorso, da oggi fino al 6 dicembre, troverete un bollino da ritagliare e incollare sulla vostra cartella. Per tutte le sette settimane, dal lunedì al venerdì, ogni giorno, confrontate il vostro numero fortunato, stampato sull’adesivo colorato o ricevuto via mail se siete abbonati digitali, con l’elenco di venti numeri pubblicato nelle pagine del concorso.

Se scorrendo l’elenco trovate il vostro numero, e avete tutti i bollini fino a quel momento pubblicati, telefonate allo 035.386.303 entro le 13 del giorno successivo alla pubblicazione (entro le 13 di lunedì se l’elenco è di venerdì). Vinceranno una gift card Le Due Torri, dal valore di 200 euro, i cinque che si trovano più in alto nell’elenco tra i partecipanti che hanno telefonato.

I premi in palio

Ogni sabato c’è in palio un soggiorno per due persone all’Albergo Ristorante Bigio di San Pellegrino Terme e, nelle pagine del concorso, trovate un elenco di dieci numeri. Se scorrendolo vedete il vostro numero fortunato, chiamate lo 035.386.303 il lunedì successivo entro le 13. Il voucher andrà al potenziale vincitore il cui numero è più in alto nell’elenco. Il super premio finale è la bellissima Peugeot 208 della concessionaria Autoghinzani Bergamo. Provare a vincerla è molto semplice: dovete collezionare tutti i 49 bollini fedeltà che, uno al giorno, verranno pubblicati durante le sette settimane nelle pagine dedicate al concorso.

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