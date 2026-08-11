A Treviglio va in scena il Borra IV: Tav, rinforzo coi fiocchi sotto canestro

È tornato, per la quarta volta. La Tav riaccoglie a Treviglio il centro Jacopo Borra, che indosserà la casacca biancoverde nel campionato di Serie B Nazionale 2026/27. Nato a Torino il 9 maggio 1990, è un centro di 215 cm per 115 kg: un lungo di grande stazza, dunque, che lo rende un giocatore «che sposta» per la categoria. Spiccate doti fisiche, è un ottimo realizzatore in area, essendo dotato anche di un’ottima tecnica, e un grande rimbalzista.

Le tre volte precedenti

Il primo approdo trevigliese è dell’estate 2010, l’addio due stagioni dopo. Il campionato Dna Silver 2013/14 lo divide tra Omegna (21 partite) e Treviglio, dove torna nella seconda parte di stagione, andando a referto 11 volte. Nel 2016/2017, all’Andrea Costa Imola, è costretto a fermarsi per un infortunio alla schiena: la ripartenza dopo l’operazione transita nuovamente da Treviglio (2017/18), anche se l’anno post intervento è interlocutorio, con solo 12 gare all’attivo. Nel triennio successivo arriva la definitiva maturazione: 101 partite con 10,2 punti e 8,7 rimbalzi disputando 27’ di media a incontro. Per il resto, Borra colleziona importanti esperienze a Pistoia, Barcellona Pozzo di Gotto, Roseto, Sassari (Serie A), Fortitudo Bologna (la sua alma mater), Nardò, Latina e Ruvo di Puglia. E per la quarta volta a Treviglio siamo ai giorni nostri.

A disposizione dopo la squalifica