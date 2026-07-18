Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città Sabato 18 Luglio 2026

Abbonamenti, vendita libera al via: tifosi dell’Atalanta accampati da mercoledì

L’ATTESA. Dalle 10 di sabato 18 luglio l’ultima fase: 1300 tessere disponibili. Attesa nella notte allo stadio, c’è chi si è dato il cambio per giorni.

Lettura 1 min.
Stefano Vailati
Stefano Vailati Collaboratore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Abbonamenti, vendita libera al via: tifosi dell’Atalanta accampati da mercoledì
I tifosi atalantini accampati fuori dalla New Balance Arena

Mentre il Mondiale si avvicina al suo momento clou, per i tifosi nerazzurri gli occhi sono già puntati sulla prossima stagione. Con la chiusura, giovedì 16 luglio, della seconda fase della campagna abbonamenti 2026/27 sono stati assegnati quasi 14.000 titoli, oltre il 90% di quelli disponibili, tra le prelazioni per la conferma del posto e la priorità di chi ha scelto di cambiare posto o settore.

Notte in tenda fuori dallo stadio

Adesso è il momento della vendita libera, aperta sabato 18 luglio alle 10, che mette «in palio» gli ultimi 1300 abbonamenti circa. Per accaparrarseli, il grosso dei tifosi ha iniziato ad appostarsi davanti alla New Balance Arena, sulle gradinate della curva nord, già nella giornata di ieri. Una prima grande festa per gli atalantini che, attrezzati di tutto punto, si apprestavano ieri in serata ad affrontare la notte all’aperto. Tante sedie, qualche tenda, viveri abbondanti, birre manco a dirlo e candele di citronella contro le zanzare: l’attrezzatura di chi non è al suo primo giro di giostra. E infatti in molti confermano: «Per noi è una tradizione, nel nostro gruppo siamo quasi tutti già abbonati, ma siamo qua a fare compagnia agli amici, a sostenerci a vicenda».

C’è chi si è dato il cambio

Anche tra chi ha dovuto aspettare la vendita libera, la maggior parte non è qui per abbonarsi per la prima volta. Chi ha dovuto sospendere per il lavoro, chi per altri motivi, spesso continuando a seguire la squadra in giro per l’Europa, comprando volta per volta i biglietti. È il caso di un gruppo di Bonate Sotto e Sopra, in pole position fin da mercoledì. «Siamo in otto – raccontano Alessandro e Andrea, i due prescelti per l’ultimo turno notturno –, ci siamo dati il cambio in base al lavoro e domani mattina saremo pronti, poi a Clusone per il ritiro».

Una prima «trasferta», la chiama qualcuno, che mostra una grande fiducia nelle possibilità della Dea: «Perché se non ce l’hai, puoi stare a casa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Calcio
Sport