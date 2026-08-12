Agli Europei sta per scoccare l’ora dei bergamaschi Dezza e Camozzi

Sta per terminate il conto alla rovescia per due bergamaschi, pronti ad affrontare il loro impegno agonistico agli Europei di atletica e di nuoto.

Filippo, semifinale possibile

Iniziando dalla regina degli sport, l’atletica, a Birmingham sta per scoccare l’ora di Filippo Dezza, che nella mattinata di giovedì 13 agosto, alle 12,05 italiane, scenderà in pista nel primo turno dei 200 metri. Ventenne, club di appartenenza la Bergamo Stars, è il campione italiano assoluto di specialità, e si presenta con il 15° crono (20”48) su 38 partecipanti: la qualificazione alla semifinale non è impossibile. L’atleta di Brembate è alla prima esperienza in una gara d’altissimo livello.