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Sport / Bergamo Città Mercoledì 12 Agosto 2026

Agli Europei sta per scoccare l’ora dei bergamaschi Dezza e Camozzi

ATLETICA E NUOTO. Il velocista sarà in gara a Birmingham nei 200 metri giovedì 13 agosto, il nuotatore a Parigi nei 200 farfalla venerdì 14.

Lettura meno di un minuto.
Agli Europei sta per scoccare l’ora dei bergamaschi Dezza e Camozzi
Andrea Camozzi, ventenne bergamasco, è pronto ad affrontare i 200 farfalla agli Europei di nuoto di Parigi

Sta per terminate il conto alla rovescia per due bergamaschi, pronti ad affrontare il loro impegno agonistico agli Europei di atletica e di nuoto.

Filippo, semifinale possibile

Iniziando dalla regina degli sport, l’atletica, a Birmingham sta per scoccare l’ora di Filippo Dezza, che nella mattinata di giovedì 13 agosto, alle 12,05 italiane, scenderà in pista nel primo turno dei 200 metri. Ventenne, club di appartenenza la Bergamo Stars, è il campione italiano assoluto di specialità, e si presenta con il 15° crono (20”48) su 38 partecipanti: la qualificazione alla semifinale non è impossibile. L’atleta di Brembate è alla prima esperienza in una gara d’altissimo livello.

Andrea insegue la finale

Spostandoci a Parigi, venerdì 14 Andrea Camozzi, anche lui 20 anni, sarà in vasca per i 200 farfalla: «Si annunciano tosti, ma punto molto su questa gara. Mi presento con il settimo tempo di qualificazione. Potrei arrivare fino alla finale, ma la concorrenza è alta, sia fuori che dentro i confini italiani: solo due atleti per nazione, infatti, possono accedervi e io dovrò “vedermela” con Alberto Razzetti e Federico Burdisso. Vorrei avvicinarmi il più possibile ai tempi per le Olimpiadi di Los Angeles 2028».

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