Agosti conquista il pass per gli Assoluti. OK nella trave in Coppa Campioni a Treviglio
GINNASTICA ARTISTICA. Bella prestazione di Elisa Agosti nella Coppa Campioni di Treviglio: l’atleta di Gorlago ha sfiorato il pass per gli Assoluti nel concorso generale, ma l’ha strappato nella specialità della trave.Lettura meno di un minuto.
Treviglio
Nel weekend dal 29 al 31 maggio il PalaFacchetti Bcc Carate e Treviglio Arena è stato teatro della Coppa Campioni di ginnastica artistica maschile e femminile e della seconda prova della gara Allieve Gold Star, organizzate dalla Ginnastica Trevicass con il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Bergamo e Comune di Treviglio. La Coppa Campioni, oltre ad assegnare i titoli individuali e di specialità, ha messo in palio l’accesso per gli Assoluti Obiettivo centrato da Elisa Agosti della Renato Serra di Cesena.
«Superlativa in tre attrezzi»
La ginnasta di Gorlago, classe 2007, è arrivata terza alla trave nella classifica di qualificazione è risultata terza conquistando l’ultimo posto disponibile per i Tricolori di Meda dal 23 al 26 luglio. «Ennesima bella prestazione di Elisa, che è alla sesta gara in tre mesi - ha commentato il suo allenatore Massimo Gallina -. Soltanto una caduta alle parallele, poi superlativa negli altri tre attrezzi».
Gli altri bergamaschi di scena in Coppa Campioni sono stati Rebecca Andreoli dell’Estate 83, Caterina Salerno della Brixia, ginnasti e ginnaste della Trevicass e atlete della Ginnastica Treviolo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA