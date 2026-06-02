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Sport / Valle Cavallina Martedì 02 Giugno 2026

Agosti conquista il pass per gli Assoluti. OK nella trave in Coppa Campioni a Treviglio

GINNASTICA ARTISTICA. Bella prestazione di Elisa Agosti nella Coppa Campioni di Treviglio: l’atleta di Gorlago ha sfiorato il pass per gli Assoluti nel concorso generale, ma l’ha strappato nella specialità della trave.

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Agosti conquista il pass per gli Assoluti. OK nella trave in Coppa Campioni a Treviglio
Elisa Agosti, classe 2007, è di Gorlago e gareggia per la Renato Serra

Treviglio

Nel weekend dal 29 al 31 maggio il PalaFacchetti Bcc Carate e Treviglio Arena è stato teatro della Coppa Campioni di ginnastica artistica maschile e femminile e della seconda prova della gara Allieve Gold Star, organizzate dalla Ginnastica Trevicass con il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Bergamo e Comune di Treviglio. La Coppa Campioni, oltre ad assegnare i titoli individuali e di specialità, ha messo in palio l’accesso per gli Assoluti Obiettivo centrato da Elisa Agosti della Renato Serra di Cesena.

«Superlativa in tre attrezzi»

La ginnasta di Gorlago, classe 2007, è arrivata terza alla trave nella classifica di qualificazione è risultata terza conquistando l’ultimo posto disponibile per i Tricolori di Meda dal 23 al 26 luglio. «Ennesima bella prestazione di Elisa, che è alla sesta gara in tre mesi - ha commentato il suo allenatore Massimo Gallina -. Soltanto una caduta alle parallele, poi superlativa negli altri tre attrezzi».

Gli altri bergamaschi di scena in Coppa Campioni sono stati Rebecca Andreoli dell’Estate 83, Caterina Salerno della Brixia, ginnasti e ginnaste della Trevicass e atlete della Ginnastica Treviolo.

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