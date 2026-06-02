Agosti conquista il pass per gli Assoluti. OK nella trave in Coppa Campioni a Treviglio

Nel weekend dal 29 al 31 maggio il PalaFacchetti Bcc Carate e Treviglio Arena è stato teatro della Coppa Campioni di ginnastica artistica maschile e femminile e della seconda prova della gara Allieve Gold Star, organizzate dalla Ginnastica Trevicass con il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Bergamo e Comune di Treviglio. La Coppa Campioni, oltre ad assegnare i titoli individuali e di specialità, ha messo in palio l’accesso per gli Assoluti Obiettivo centrato da Elisa Agosti della Renato Serra di Cesena.