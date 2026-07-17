AlbinoLeffe, inizia lo Zaffaroni-bis: «Torno con entusiasmo, c’è grande potenziale»
CALCIO. Giovedì 16 luglio a Zanica è iniziata la nuova avventura del tecnico, già in bluceleste nel biennio 2019-2021. «Eredito un buonissimo lavoro, l’’obiettivo è creare l’alchimia giusta». Il ds Obbedio: «Squadra fatta all’80%».Lettura meno di un minuto.
«Sono tornato con grande entusiasmo, c’è grande potenziale». Dove erano rimasti? L’AlbinoLeffe e Marco Zaffaroni ricominciano da dove si erano lasciati, due stagioni insieme col tecnico milanese capace di centrare i playoff nel biennio 2019-2021, con la ciliegina della semifinale nel 2021. Giovedì 16 luglio, allo Stadium di Zanica, il club seriano, con il ds Antonio Obbedio, e l’allenatore hanno alzato il sipario sulla nuova stagione. «Sono tornato con grande entusiasmo, quando sono stato contattato ho accettato subito perché questa è una realtà nella quale mi sono trovato molto bene», ha spiegato Zaffaroni.
«Valorizzare la rosa con i risultati»
Il solco tracciato dalla gestione di Giovanni Lopez è un binario sicuro, dal quale Zaffaroni non intende allontanarsi. «In questi anni è stato fatto un buonissimo lavoro e quando una cosa funziona non va cambiata. Abbiamo numerosi giocatori con potenziale alto, l’obiettivo è creare l’alchimia giusta nello spogliatoio per far rendere al massimo i giocatori, valorizzando la rosa con i risultati sul campo», ha sottolineato il tecnico.
«Occhi sulle punte, arriva l’esterno Bertin»
E il mercato? «Siamo all’80% della costruzione della rosa, la priorità è davanti. Col mister vedremo quale tipo di attaccante o di attaccanti prendere», ha spiegato il ds Antonio Obbedio, annunciando l’arrivo dell’esterno Enrico Bertin, classe 2007, cresciuto nelle giovanili del Padova e l’anno in D col Piacenza.
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