AlbinoLeffe, inizia lo Zaffaroni-bis: «Torno con entusiasmo, c’è grande potenziale»

«Sono tornato con grande entusiasmo, c’è grande potenziale». Dove erano rimasti? L’AlbinoLeffe e Marco Zaffaroni ricominciano da dove si erano lasciati, due stagioni insieme col tecnico milanese capace di centrare i playoff nel biennio 2019-2021, con la ciliegina della semifinale nel 2021. Giovedì 16 luglio, allo Stadium di Zanica, il club seriano, con il ds Antonio Obbedio, e l’allenatore hanno alzato il sipario sulla nuova stagione. «Sono tornato con grande entusiasmo, quando sono stato contattato ho accettato subito perché questa è una realtà nella quale mi sono trovato molto bene», ha spiegato Zaffaroni.