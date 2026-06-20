AlbinoLeffe Under 15 a un passo dal sogno: lo scudetto sfuma in finale
CALCIO. Sabato 20 giugno a Rimini i blucelesti si arrendono ai rivali dell’Alcione nell’ultimo atto del campionato nazionale di categoria di Serie C. Sotto 3-0 nel primo tempo, i giovani seriani accorciano con Zambelli ma non basta.Lettura meno di un minuto.
A un passo dal traguardo, a 90’ dal sogno, a una partita dallo scudetto. Si spegne a Rimini, sabato 20 giugno, la speranza dell’AlbinoLeffe Under 15 di mettere la ciliegina sulla torta di una stagione strepitosa, portando a casa il titolo tricolore di categoria in Serie C.
Tre schiaffi in 45’, poi la reazione di cuore
I giovani seriani di Alex Scarpellini si arrendono in finale (1-3) all’Alcione, rivali a braccetto per tutta la stagione. Al «Romeo Neri» i blucelesti creano occasioni ma subiscono le punture dei milanesi, in vantaggio dopo un quarto d’ora e avanti 3-0 alla fine del primo tempo nonostante una colossale chance per il pareggio con Fichera.
L’AlbinoLeffe ci mette cuore e orgoglio e nella ripresa trova il gol con Zambetti e centra la traversa con Falce. Ma non basta.
Annata doc
Resta l’amaro in bocca ma anche la soddisfazione per un’annata superlativa, con il primo posto nella regular season, in coabitazione proprio con l’Alcione, e una corsa entusiasmante nei playoff sino alla finale.
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