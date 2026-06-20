AlbinoLeffe Under 15 a un passo dal sogno: lo scudetto sfuma in finale

Tre schiaffi in 45’, poi la reazione di cuore

I giovani seriani di Alex Scarpellini si arrendono in finale (1-3) all’Alcione , rivali a braccetto per tutta la stagione. Al «Romeo Neri» i blucelesti creano occasioni ma subiscono le punture dei milanesi, in vantaggio dopo un quarto d’ora e avanti 3-0 alla fine del primo tempo nonostante una colossale chance per il pareggio con Fichera.

L’AlbinoLeffe ci mette cuore e orgoglio e nella ripresa trova il gol con Zambetti e centra la traversa con Falce. Ma non basta.