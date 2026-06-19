AlbinoLeffe Under 15, assalto al sogno scudetto: finale con l’Alcione Milano
CALCIO GIOVANILE. Sabato 21 giugno a Rimini (18, diretta Sky) i blucelesti di Alex Scarpellini sfidano i milanesi nell’ultimo atto del campionato nazionale di Serie C di categoria. Scarpellini: «Da vivere con serenità e fiducia».Lettura meno di un minuto.
Un sogno tricolore in 90 minuti. Sabato 20 giugno (alle 18, diretta su Sky Sport e in streaming su Vivo Azzurro tv) al «Romeo Neri» di Rimini l’AlbinoLeffe Under 15 va all’assalto della ciliegina che vale quasi tutta la torta: lo scudetto di categoria nella finale nazionale di Serie C contro l’Alcione Milano.
Una stagione strepitosa
I ragazzi di Alex Scarpellini arrivano all’ultimo atto dopo una stagione strepitosa chiusa in vetta nella fase della regular season con 65 punti, frutto di 20 vittorie in 28 gare, dopo un lungo testa a testa proprio con l’Alcione concluso a pari punti ma davanti per la miglior differenza reti e per aver vinto entrambi gli scontri diretti.
Battuti Monopoli e Perugia
I seriani sono reduci dalla doppia vittoria in semifinale sul Monopoli (5-0 e 3-1) dopo aver superato il Lumezzane negli ottavi e Trento nei quarti. L’Alcione viene dal successo in semifinale nella doppia sfida col Perugia e in precedenza ha eliminato Dolomiti Bellunesi e Pro Vercelli.
«Occasione che resterà nella memoria»
«Questa occasione resterà impressa nella memoria dei ragazzi, dovranno viverla con serenità, entusiasmo e fiducia», ha detto alla vigilia il tecnico seriano Scarpellini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA