AlbinoLeffe Under 15, assalto al sogno scudetto: finale con l’Alcione Milano

Una stagione strepitosa

Battuti Monopoli e Perugia

I seriani sono reduci dalla doppia vittoria in semifinale sul Monopoli (5-0 e 3-1) dopo aver superato il Lumezzane negli ottavi e Trento nei quarti. L’Alcione viene dal successo in semifinale nella doppia sfida col Perugia e in precedenza ha eliminato Dolomiti Bellunesi e Pro Vercelli.