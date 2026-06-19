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Sport / Bergamo Città Venerdì 19 Giugno 2026

AlbinoLeffe Under 15, assalto al sogno scudetto: finale con l’Alcione Milano

CALCIO GIOVANILE. Sabato 21 giugno a Rimini (18, diretta Sky) i blucelesti di Alex Scarpellini sfidano i milanesi nell’ultimo atto del campionato nazionale di Serie C di categoria. Scarpellini: «Da vivere con serenità e fiducia».

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AlbinoLeffe Under 15, assalto al sogno scudetto: finale con l’Alcione Milano
L’Under 15 dell’AlbinoLeffe allenata da Alex Scarpellini è all’ultimo atto di una stagione strepitosa: sabato 20 si gioca la finale del campionato di Serie C
(Foto di Uc AlbinoLeffe)

Un sogno tricolore in 90 minuti. Sabato 20 giugno (alle 18, diretta su Sky Sport e in streaming su Vivo Azzurro tv) al «Romeo Neri» di Rimini l’AlbinoLeffe Under 15 va all’assalto della ciliegina che vale quasi tutta la torta: lo scudetto di categoria nella finale nazionale di Serie C contro l’Alcione Milano.

Una stagione strepitosa

I ragazzi di Alex Scarpellini arrivano all’ultimo atto dopo una stagione strepitosa chiusa in vetta nella fase della regular season con 65 punti, frutto di 20 vittorie in 28 gare, dopo un lungo testa a testa proprio con l’Alcione concluso a pari punti ma davanti per la miglior differenza reti e per aver vinto entrambi gli scontri diretti.

Battuti Monopoli e Perugia

I seriani sono reduci dalla doppia vittoria in semifinale sul Monopoli (5-0 e 3-1) dopo aver superato il Lumezzane negli ottavi e Trento nei quarti. L’Alcione viene dal successo in semifinale nella doppia sfida col Perugia e in precedenza ha eliminato Dolomiti Bellunesi e Pro Vercelli.

«Occasione che resterà nella memoria»

«Questa occasione resterà impressa nella memoria dei ragazzi, dovranno viverla con serenità, entusiasmo e fiducia», ha detto alla vigilia il tecnico seriano Scarpellini.

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