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Sport / Bergamo Città Martedì 14 Luglio 2026

Amighetti centra la tripla agli Euopei: oro, argento e bronzo nella Fossa universale

TIRO A VOLO. A Valencia la tiratrice di Costa Volpino mette la firma sul successo a squadre, è seconda in Coppa Europa e sale sul podio nella gara individuale Lady rimontando nell’ultima giornata. «Felice della conferma».

Lettura meno di un minuto.
Amighetti centra la tripla agli Euopei: oro, argento e bronzo nella Fossa universale
Rachele Amighetti, prima da sinistra nel trio azzurro sul primo gradino del podio della gara a squadre: splendida prova della bergamasca agli Europei a Valencia

Oro, argento e bronzo. Rachele Amighetti centra il suo personale podio agli Europei di tiro a volo, firmando un super tris nella Fossa universale a Valencia.

Trionfo a squadre

La tiratrice di Costa Volpino mette la firma sul trionfo azzurro a squadre, con Bianca Revello, vincitrice della gara individuale, e Stefania Oliva, sesta, e si toglie la soddisfazione di conquistare il secondo posto in Coppa Europa, sommando il punteggio della kermesse continentale con i precedenti Gp internazionali.

Rimonta da podio

Ma l’impresa di Rachele è il bronzo nella gara individuale Lady, centrato grazie alla rimonta nell’ultima giornata con la risalita dal quarto al terzo posto. Amighetti sale sul podio con 183 piattelli alle spalle dell’azzurra Revello e della spagnola Clemente del Cerro. «Sono soddisfatta sia a titolo personale, perché questi Europei mi confermano ad alto livelli, sia soprattutto a livello di squadra, il vero obiettivo della nostra partecipazione»,ha spiegato Rachele.

Milesi ok

Buona anche la prova tra le Open di Sara Milesi: la tiratrice di Borgo di Terzo ha chiuso a quota 169 (su 200) confermandosi in rampa di lancio a livello internazionale.

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Rachele Amighetti
tiro a volo