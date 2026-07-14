Amighetti centra la tripla agli Euopei: oro, argento e bronzo nella Fossa universale

Trionfo a squadre

La tiratrice di Costa Volpino mette la firma sul trionfo azzurro a squadre , con Bianca Revello, vincitrice della gara individuale, e Stefania Oliva, sesta, e si toglie la soddisfazione di conquistare il secondo posto in Coppa Europa , sommando il punteggio della kermesse continentale con i precedenti Gp internazionali.

Rimonta da podio

Ma l’impresa di Rachele è il bronzo nella gara individuale Lady, centrato grazie alla rimonta nell’ultima giornata con la risalita dal quarto al terzo posto. Amighetti sale sul podio con 183 piattelli alle spalle dell’azzurra Revello e della spagnola Clemente del Cerro. «Sono soddisfatta sia a titolo personale, perché questi Europei mi confermano ad alto livelli, sia soprattutto a livello di squadra, il vero obiettivo della nostra partecipazione»,ha spiegato Rachele.