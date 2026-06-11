Arriva il Giro Next Gen: i bergamaschi puntano ai successi di tappa

Tutti avranno possibilità

In sella 28 squadra ognuna da sei corridori. Sei i bergamaschi, suddivisi in quattro team: Nicolò Arrighetti, Thomas Gamba e Diego Nembrini sono il terzetto della General Store, poi Nicolas Milesi (Ineos), Samuele Alari (Sc Padovani) e Alessandro Milesi (Biesse Carrera). A livello di successo finale le possibilità sono pochissime: piuttosto, a seconda delle caratteristiche, nelle otto frazioni previste tutti - velocisti, passisti coraggiosi a caccia di fughe e, ovviamente, scalatori - avranno modo di proporsi e magari vincere una tappa. Il dislivello totale sarà di 14.750 metri.