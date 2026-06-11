Arriva il Giro Next Gen: i bergamaschi puntano ai successi di tappa
CICLISMO UNDER 23. Il via domenica 14 giugno da Reggio Calabria. I sei orobici: Arrighetti, Gamba, Nembrini, Alari, Nicolas e Alessandro Milesi.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Dopo quello dei «grandi» e quello femminile è scattato il conto alla rovescia per il Giro d'Italia Next Gen, riservato agli Under 23, al via domenica 14 giugno da Reggio Calabria e si concluderà dopo otto tappe a a L’Aquila.
Tutti avranno possibilità
In sella 28 squadra ognuna da sei corridori. Sei i bergamaschi, suddivisi in quattro team: Nicolò Arrighetti, Thomas Gamba e Diego Nembrini sono il terzetto della General Store, poi Nicolas Milesi (Ineos), Samuele Alari (Sc Padovani) e Alessandro Milesi (Biesse Carrera). A livello di successo finale le possibilità sono pochissime: piuttosto, a seconda delle caratteristiche, nelle otto frazioni previste tutti - velocisti, passisti coraggiosi a caccia di fughe e, ovviamente, scalatori - avranno modo di proporsi e magari vincere una tappa. Il dislivello totale sarà di 14.750 metri.
Le speranze degli italiani puntano sul ligure Mark Lorenzo Finn (Red Bull). Al via squadre del settore di sviluppo di team World Tour e Continental. Lo scorso anno vinse lo sloveno Jakob Omrzel, ora professionista alla Bahrain.
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