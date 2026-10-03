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Sport / Bergamo Città Sabato 03 Ottobre 2026

Atalanta, 48 ore di riposo. Martedì 6 la ripresa con i primi nazionali

CALCIO. Sabato 3 ottobre i nerazzurri hanno svolto l’ultima seduta della settimana a ranghi ridotti. Al ritorno agli allenamenti sono attesi Obric e Kessie e poi via vai tutti gli altri. Si torna in campo lunedì 12 con il Venezia.

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Atalanta, 48 ore di riposo. Martedì 6 la ripresa con i primi nazionali
Franck Kessie in azione contro la Juventus nell’ultima gara prima della sosta. Il mediano ivoriano dovrebbe essere tra i primi a rientrare alla base a Zingonia.
(Foto di Afb)

Sipario calato sulla seconda settimana di sosta in casa Atalanta e testa già alla ripresa del campionato col Venezia, lunedì 12 ottobre a Bergamo in posticipo. Sabato 3 i nerazzurri hanno svolto l’ultima seduta prima di 48 ore di riposo, concesse da Sarri per domenica 4 e lunedì 5.

In cinque ai box

Alla ripresa, martedì 6, saranno attesi a Zingonia i primi nazionali, a partire da Obric e Kessie, ma Sarri dovrà fare i conti con l’assenza di Hien, Sulemana, Kossounou, Raspadori e del terzo portiere Pompei, l’ultimo della lista alla voce infortunati, alle prese con la frattura della falange intermedia della mano destra e in attesa di essere sottoposto a intervento chirurgico.

Il filotto d’autunno

La gara col Venezia alla New Balance Arena (alle 18,30) inaugurerà un tour de force di 9 partite in meno di un mese che vedrà i nerazzurri in campo contro i lagunari, il Milan, il Frosinone, la Fiorentina, il Parma e il Monza in campionato, il Pafos (il 15 ottobre), l’Ajax, il Kairat in Conference League prima della sosta per le nazionali.

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