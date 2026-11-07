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Sport / Bergamo Città Sabato 07 Novembre 2026

Atalanta, a Monza tornano Ederson e Cdk dal 1’. Idele verso la conferma a destra

CALCIO. Per la gara di domenica 8 novembre al Brianteo (alle 15) Sarri ritrova Kolasinac e Kessie, che partiranno dalla panchina. Krstovic in attacco per Scamacca, sulle ali Zalewski e Rowe favoriti su Elmas.

Lettura meno di un minuto.
Atalanta, a Monza tornano Ederson e Cdk dal 1’. Idele verso la conferma a destra
Nikola Krstovic col pallone in mano dopo il gol al Kairat in Conference League. Il centravanti montenegrino dovrebbe partire dal 1’ domenica 8 col Monza.
(Foto di Afb)

Tornano Kolasinac e Kessie in casa Atalanta, ma Sarri ha poche alternative per la gara di domenica 8 novembre contro il Monza dell’ex Juric al Brianteo (alle 15).

Zappacosta a sinistra

Il difensore bosniaco e il mediano ivoriano escono dall’infermeria ma partiranno quasi certamente dalla panchina. Ancora ai box Hien, Kossounou, Bellanova, Kristensen, Gaetano, Raspadori e Pompei, in difesa Sarri potrebbe confermare a destra Idele, con Zappacosta a sinistra favorito su Bernasconi.

Tornano i titolari

Rispetto alla gara di Conference League col Kairat, in Brianza dovrebbero rientrare Ederson, De Ketelaere e Krstovic. In mediana il brasiliano dovrebbe essere affiancato da Pasalic, ma spera in una maglia da titolare anche Elmas, in corsa pure per un posto sulla trequarti.

Il dubbio sulle ali

La composizione del trio alle spalle di Krstovic è l’unico vero dubbio di Sarri. Accanto al perno De Ketelaere Zalewski e Rowe sulle ali sono favoriti, con Samardzic e Sulemana inizialmente in panchina, così come Scamacca. I convocati saranno comunicati domenica mattina e potrebbero essere aggregati i giovani Sonzogni e Plaia.

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