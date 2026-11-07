Atalanta, a Monza tornano Ederson e Cdk dal 1’. Idele verso la conferma a destra

Zappacosta a sinistra

Tornano i titolari

Il dubbio sulle ali

La composizione del trio alle spalle di Krstovic è l’unico vero dubbio di Sarri. Accanto al perno De Ketelaere Zalewski e Rowe sulle ali sono favoriti, con Samardzic e Sulemana inizialmente in panchina, così come Scamacca. I convocati saranno comunicati domenica mattina e potrebbero essere aggregati i giovani Sonzogni e Plaia.