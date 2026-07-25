Atalanta, a Zingonia ha ripreso anche Kolašinac
CALCIO. Sabato di lavoro a Zingonia: è tornato anche Sead Kolašinac. Venerdì sorpresa con Ederson.Lettura meno di un minuto.
Zingonia
Anche Sead Kolašinac è tornato a Zingonia. Sabato 25 luglio svolgerà visite mediche e test di valutazione e profilazione. Poi il giocatore si unirà al gruppo: nella giornata di venerdì anche José Ederson si è presentato a Zingonia. In anticipo.
Il brasiliano è infatti rientrato a Bergamo con cinque giorni di anticipo rispetto al programma stabilito dopo la sua esperienza ai Mondiali con la maglia verdeoro. Lo ha voluto lo stesso giocatore, a testimonianza della voglia di ricominciare subito in maglia nerazzurra. Il centrocampista, 27 anni, ha svolto i test atletici di valutazione, lavorando poi in palestra nel pomeriggio.
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