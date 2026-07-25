Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport Sabato 25 Luglio 2026

Atalanta, a Zingonia ha ripreso anche Kolašinac

CALCIO. Sabato di lavoro a Zingonia: è tornato anche Sead Kolašinac. Venerdì sorpresa con Ederson.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Atalanta, a Zingonia ha ripreso anche Kolašinac
Sead Kolašinac a Zingonia

Zingonia

Anche Sead Kolašinac è tornato a Zingonia. Sabato 25 luglio svolgerà visite mediche e test di valutazione e profilazione. Poi il giocatore si unirà al gruppo: nella giornata di venerdì anche José Ederson si è presentato a Zingonia. In anticipo.

Atalanta, a Zingonia ha ripreso anche Kolašinac
Anche Sead Kolašinac è tornato a Zingonia. Oggi svolgerà visite mediche e test di valutazione e profilazione

Il brasiliano è infatti rientrato a Bergamo con cinque giorni di anticipo rispetto al programma stabilito dopo la sua esperienza ai Mondiali con la maglia verdeoro. Lo ha voluto lo stesso giocatore, a testimonianza della voglia di ricominciare subito in maglia nerazzurra. Il centrocampista, 27 anni, ha svolto i test atletici di valutazione, lavorando poi in palestra nel pomeriggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Calcio
Sport
José Ederson
Atalanta