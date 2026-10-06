Atalanta al lavoro verso le ripresa del campionato. Pompei sotto i ferri

Conto alla rovescia verso la ripresa del campionato dopo la maxi sosta per le nazionali. Martedì 6 ottobre l’Atalanta è tornata a lavorare dopo due giorni di riposo e il gruppo è già cresciuto con il rientro di Kessie, Samardzic e Obric. Il grosso dei rientri è però previsto per mercoledì, con Carnesecchi, Scalvini, Scamacca, Zalewski, Kolasinac, De Ketelaere e Krstovic attesi a Zingonia, mentre Elmas e Pasalic arriveranno solo giovedì, quando mancheranno quattro giorni alla partita contro il Venezia (in programma lunedì 12 ottobre alle 18,30 alla New Balance Arena di Bergamo).