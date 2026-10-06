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Sport / Bergamo Città Martedì 06 Ottobre 2026

Atalanta al lavoro verso le ripresa del campionato. Pompei sotto i ferri

SERIE A. Dopo due giorni di riposo, l’Atalanta martedì 6 ottobre si è rimessa al lavoro in vista della ripresa del campionato in programma lunedì 12 ottobre a Bergamo contro il Venezia (fischio d’inizio alle 18.30).

Lettura meno di un minuto.
Atalanta al lavoro verso le ripresa del campionato. Pompei sotto i ferri
Lazar Samardzic in azione con la maglia della Serbia
(Foto di Ansa)

Bergamo

Conto alla rovescia verso la ripresa del campionato dopo la maxi sosta per le nazionali. Martedì 6 ottobre l’Atalanta è tornata a lavorare dopo due giorni di riposo e il gruppo è già cresciuto con il rientro di Kessie, Samardzic e Obric. Il grosso dei rientri è però previsto per mercoledì, con Carnesecchi, Scalvini, Scamacca, Zalewski, Kolasinac, De Ketelaere e Krstovic attesi a Zingonia, mentre Elmas e Pasalic arriveranno solo giovedì, quando mancheranno quattro giorni alla partita contro il Venezia (in programma lunedì 12 ottobre alle 18,30 alla New Balance Arena di Bergamo).

Intervento alla mano per il terzo portiere Pompei in seguito a un infortunio in allenamento all’anulare della mano destra

Sempre martedì è stato operato Thomas Pompei, terzo portiere dell’Atalanta, infortunatosi per un trauma contusivo alla mano destra la scorsa settimana.Si è trattato di un intervento chirurgico di riduzione e stabilizzazione della frattura dell’anulare destro. L’operazione, comunica il club bergamasco, è perfettamente riuscita e nei prossimi giorni inizierà l’iter riabilitativo. Rientrerà al più tardi a dicembre.

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