Atalanta, alla scoperta dei segreti dello stadio: il tour dietro le quinte -Foto

Dalla storica facciata del 1928 della Tribuna Rinascimento agli spogliatoi, fino all’emozione di entrare in campo percorrendo lo stesso tunnel dei calciatori. Un viaggio dietro le quinte della New Balance Arena di Bergamo , alla scoperta degli spazi più esclusivi dello stadio dell’Atalanta. A guidare il tour è Enrico Brignoli , responsabile dell’Ufficio Marketing del club nerazzurro.

Dalla Tribuna Rinascimento agli spogliatoi dell’Atalanta

Si parte dalla Tribuna Rinascimento, la cui facciata originale del 1928 è rimasta intatta nonostante le ristrutturazioni . Dopo la statua del trofeo dell’Europa League, vicino alla Curva Sud Morosini, si raggiunge l’area dove arrivano i pullman delle squadre.

Attraverso l’ingresso 10 si passa nel tunnel della « Walkabout Experience », riservata agli sponsor, prima di raggiungere la sala conferenze, dove è possibile sedersi al posto di Maurizio Sarri per una fotografia . Il percorso prosegue tra gli studi televisivi e la zona mista, fino allo spogliatoio nerazzurro, con le maglie dei giocatori appese agli armadietti, da Scalvini a Kessié .

Dal tunnel al campo della New Balance Arena

Sotto la Curva Nord si trovano l’area fisioterapia e una palestra per il riscaldamento prepartita. Superati gli spogliatoi degli arbitri e la sala antidoping , arriva il momento più atteso: l’ingresso in campo attraverso il tunnel dei calciatori, decorato con l’immagine della coreografia della Curva Nord per Atalanta-Sporting del 2024 .

Legends Club e sky box: le aree esclusive dello stadio

La visita attraversa una delle sei terrazze riservate alle persone con disabilità e raggiunge il Legends Club, ristorante da 400 posti che celebra la storia dell’Atalanta attraverso loghi, poster e statue delle leggende nerazzurre.