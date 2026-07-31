Atalanta, allenamento a porte chiuse e poi partenza per Rotterdam

L’Atalanta si appresta ad affrontare le prime amichevoli internazionali della sua preparazione estiva, esami impegnativi destinati a dare indicazioni più precise sulla situazione attuale dei giocatori nerazzurri, sul piano atletico ma soprattutto dal punto di vista tattico, con particolare riferimento alla difesa a quattro, ovvero una vera e propria novità di questa stagione. Il primo test-match è in programma nel pomeriggio di domenica 2 agosto, alle 15 a Rotterdam, sul campo degli olandesi del Feyenoord.

Dopo il Feyenoord lo Schalke 04

L’amichevole verrà preceduta da un allenamento nella mattinata di sabato 1, a Zingonia a porte chiuse, cui farà seguito la partenza per Rotterdam. Venerdì 31 luglio la squadra ha invece sostenuto una seduta nel tardo pomeriggio. Dopo il Feyenoord, la settimana prossima, l’Atalanta sarà impegnata nella seconda sfida, sabato 8 agosto a Gelsenkirchen, contro lo Schalke 04, questa volta con fischio d’inizio alle 17.