Atalanta, allenamento con l’U23: terapie per Kossounou e Raspadori

Ultimo allenamento della settimana per l’Atalanta, che nella mattinata di sabato 3 ottobre si è ritrovata al Centro Bortolotti di Zingonia. Con diversi giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, i nerazzurri hanno svolto un allenamento congiunto con l’Atalanta U23 . Dopo la prima fase dedicata a torello e attivazione, la seduta è proseguita con una partitella undici contro undici a campo ridotto.

Hien e Sulemana tra terapie e palestra

Sul fronte degli indisponibili, Isak Hien e Ibrahim Sulemana hanno svolto terapie e lavoro in palestra, mentre Odilon Kossounou e Giacomo Raspadori si sono limitati alle terapie. La situazione dei quattro giocatori continuerà a essere valutata nei prossimi giorni, alla ripresa del lavoro della squadra.