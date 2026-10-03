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Sport Sabato 03 Ottobre 2026

Atalanta, allenamento con l’U23: terapie per Kossounou e Raspadori

CALCIO. Ultima seduta della settimana al Centro Bortolotti. Hien e Sulemana tra terapie e palestra. Ripresa martedì in vista del Venezia.

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Redazione Web
Redazione Web
Atalanta, allenamento con l’U23: terapie per Kossounou e Raspadori
Kossounou prosegue con le terapie

Zingonia

Ultimo allenamento della settimana per l’Atalanta, che nella mattinata di sabato 3 ottobre si è ritrovata al Centro Bortolotti di Zingonia. Con diversi giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, i nerazzurri hanno svolto un allenamento congiunto con l’Atalanta U23. Dopo la prima fase dedicata a torello e attivazione, la seduta è proseguita con una partitella undici contro undici a campo ridotto.

Hien e Sulemana tra terapie e palestra

Sul fronte degli indisponibili, Isak Hien e Ibrahim Sulemana hanno svolto terapie e lavoro in palestra, mentre Odilon Kossounou e Giacomo Raspadori si sono limitati alle terapie. La situazione dei quattro giocatori continuerà a essere valutata nei prossimi giorni, alla ripresa del lavoro della squadra.

Due giorni di riposo, poi testa sul Venezia

L’Atalanta osserverà ora due giorni di riposo. Gli allenamenti riprenderanno martedì con una seduta pomeridiana a porte chiuse al Centro Bortolotti. Comincerà così la marcia di avvicinamento alla ripresa del campionato: i nerazzurri torneranno in campo lunedì 12 ottobre alla New Balance Arena contro il Venezia, nel posticipo della sesta giornata della Serie A Enilive 2026/27.

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