Atalanta, attesa per gli esami a Sulemana. Venerdì 14 agosto il Trofeo Bortolotti con l’Athletic
CALCIO. Domenica 9 agosto giornata di libertà in casa nerazzurra dopo l’amichevole con lo Schalke 04 in Germania. Occhi sull’attaccante ghanese, alle prese con la distorsione al ginocchio sinistro rimediata a Gelsenkirchen.Lettura meno di un minuto.
Giornata di riposo in casa Atalanta e occhi puntati su Kamaldeen Sulemana dopo l’infortunio rimediato nell’amichevole con lo Schalke 04. Dopo il test in Germania, domenica 9 agosto Maurizio Sarri ha concesso 24 ore di libertà ai nerazzurri che riprenderanno la preparazione lunedì 10 a Zingonia.
Attesa per Sulemana
Alla ripresa sarà più chiara la situazione clinica di Sulemana, alle prese con la distorsione al ginocchio sinistro rimediata poco dopo l’ingresso in campo a Gelsenkirchen. Gli esami strumentali definiranno la natura e l’entità dell’infortunio e i conseguenti tempi di recupero.
Venerdì a Bergamo c’è l’Athletic
Dopo la ripresa l’Atalanta metterà nel mirino la terza sfida internazionale, contro l’Athletic Bilbao, venerdì 14 alla New Balance Arena (alle 20,45) per il Trofeo Achille e Cesare Bortolotti.
Giovedì 20 prenderà ufficialmente il via la stagione con la gara d’andata dei playoff di Conference League a Bergamo contro la vincente della sfida tra l’Hapoel Tel Aviv e il Katowice, che mercoledì 12 (alle 18) giocheranno il ritorno in Polonia dopo la vittoria (2-0) dell’Hapoel nella gara d’andata.
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