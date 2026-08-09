Atalanta, attesa per gli esami a Sulemana. Venerdì 14 agosto il Trofeo Bortolotti con l’Athletic

Giornata di riposo in casa Atalanta e occhi puntati su Kamaldeen Sulemana dopo l’infortunio rimediato nell’amichevole con lo Schalke 04. Dopo il test in Germania, domenica 9 agosto Maurizio Sarri ha concesso 24 ore di libertà ai nerazzurri che riprenderanno la preparazione lunedì 10 a Zingonia.

Attesa per Sulemana

Alla ripresa sarà più chiara la situazione clinica di Sulemana, alle prese con la distorsione al ginocchio sinistro rimediata poco dopo l’ingresso in campo a Gelsenkirchen. Gli esami strumentali definiranno la natura e l’entità dell’infortunio e i conseguenti tempi di recupero.