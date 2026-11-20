Atalanta, bella sorpresa Gaetano: il regista punta al rientro contro l’Inter
CALCIO. Venerdì 20 novembre il centrocampista nerazzurro si è allenato con la squadra e dovrebbe essere convocato per la sfida di domenica 22 alla New Balance Arena alle 20.45. Torna Bellanova in difesa, dubbi sulla trequarti.Lettura meno di un minuto.
Sorpresa Gaetano in casa Atalanta, a poco più di 48 ore dalla gara contro l’Inter, domenica 22 novembre alla New Balance Arena (alle 20,45).
Spera anche Kristensen
Venerdì 20 il regista nerazzurro si è allenato con il resto della squadra e salvo contrordini dovrebbe essere convocato per la gara contro i campioni d’Italia, alla ripresa del campionato, e ripartire dalla panchina. Continua a sperare nel rientro anche Kristensen, nonostante abbia lavorato ancora a parte. Per il danese la decisione verrà presa in extremis.
Kessie o Pasalic
Sicuramente ai box Hien, Kossounou e il terzo portiere Pompei, contro l’Inter Sarri dovrebbe riproporre il rientrante Bellanova come terzino destro, Scalvini-Kolasinac al centro della difesa, e uno tra Zappacosta e Bernasconi a sinistra.
In 4 per due posti
In mediana Kessie e Pasalic si giocano un posto accanto a Ederson, in attacco Krstovic è in netto vantaggio su Scamacca, con De Ketelaere alle sue spalle. Dubbi sulla trequarti con Elmas, Zalewski, Rowe e Raspadori in lizza per due posti.
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