Sorpresa Gaetano in casa Atalanta, a poco più di 48 ore dalla gara contro l’Inter, domenica 22 novembre alla New Balance Arena (alle 20,45).

Spera anche Kristensen

Venerdì 20 il regista nerazzurro si è allenato con il resto della squadra e salvo contrordini dovrebbe essere convocato per la gara contro i campioni d’Italia, alla ripresa del campionato, e ripartire dalla panchina. Continua a sperare nel rientro anche Kristensen, nonostante abbia lavorato ancora a parte. Per il danese la decisione verrà presa in extremis.

Kessie o Pasalic

Sicuramente ai box Hien, Kossounou e il terzo portiere Pompei, contro l’Inter Sarri dovrebbe riproporre il rientrante Bellanova come terzino destro, Scalvini-Kolasinac al centro della difesa, e uno tra Zappacosta e Bernasconi a sinistra.

In 4 per due posti