Atalanta, Ben Godfrey ai Rangers con diritto di riscatto

L’Atalanta ha ufficializzato il prestito con diritto di riscatto ai Rangers, in Scozia , del difensore inglese Ben Godfrey .

Classe 1998, prelevato nell’estate 2024 dall’Everton per 10 milioni di euro, Godfrey ha all’attivo 5 presenze in nerazzurro nella prima parte della stagione 2024-2025, sempre da subentrato. Dal gennaio 2025 ha giocato a titolo temporaneo per Ipswich Town, Sheffield United e Brndby in Danimarca per un semestre ciascuno.