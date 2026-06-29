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Sport / Bergamo Città Lunedì 29 Giugno 2026

Atalanta, Ben Godfrey ai Rangers con diritto di riscatto

MERCATO. Il difensore inglese reduce dal terzo prestito in una stagione e mezza

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Atalanta, Ben Godfrey ai Rangers con diritto di riscatto
Ben Godfrey con la maglia dell’Atalanta

Bergamo

L’Atalanta ha ufficializzato il prestito con diritto di riscatto ai Rangers, in Scozia, del difensore inglese Ben Godfrey.

Classe 1998, prelevato nell’estate 2024 dall’Everton per 10 milioni di euro, Godfrey ha all’attivo 5 presenze in nerazzurro nella prima parte della stagione 2024-2025, sempre da subentrato. Dal gennaio 2025 ha giocato a titolo temporaneo per Ipswich Town, Sheffield United e Brndby in Danimarca per un semestre ciascuno.

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