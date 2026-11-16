Atalanta, Bernasconi rinnova il contratto nel giorno del suo 23° compleanno
CALCIO. L’esterno sinistro prolunga il legame con il club nerazzurro. Dal settore giovanile all’Under 23, fino allo spazio conquistato in prima squadra.Lettura meno di un minuto.
Zingonia
Lorenzo Bernasconi festeggia il 23° compleanno con il rinnovo del contratto con l’Atalanta. Il club nerazzurro ha annunciato il prolungamento dell’accordo con l’esterno mancino, senza indicarne la nuova scadenza.
Dal settore giovanile alla prima squadra
Arrivato all’Atalanta quando non era ancora maggiorenne, Bernasconi ha completato il percorso nel vivaio nerazzurro, maturando poi un’esperienza importante con la formazione Under 23. Il successivo approdo in prima squadra lo ha visto conquistare uno spazio sempre più significativo.
Nel comunicare il rinnovo, la società ha sottolineato l’umiltà, la dedizione e l’applicazione del giocatore, elogiandone anche il comportamento dentro e fuori dal campo.
Gli auguri del club nerazzurro
Il prolungamento consolida così un legame costruito attraverso le diverse tappe del percorso nerazzurro. «La famiglia Percassi, quella Pagliuca, la direzione sportiva e tutto il Club augurano a Lorenzo le migliori soddisfazioni, personali e di squadra, per il prosieguo del suo percorso in maglia nerazzurra» si legge sul sito dell’Atalanta.
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