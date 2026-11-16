Atalanta, Bernasconi rinnova il contratto nel giorno del suo 23° compleanno

Lorenzo Bernasconi festeggia il 23° compleanno con il rinnovo del contratto con l’Atalanta. Il club nerazzurro ha annunciato il prolungamento dell’accordo con l’esterno mancino, senza indicarne la nuova scadenza.

Dal settore giovanile alla prima squadra

Arrivato all’Atalanta quando non era ancora maggiorenne, Bernasconi ha completato il percorso nel vivaio nerazzurro, maturando poi un’esperienza importante con la formazione Under 23. Il successivo approdo in prima squadra lo ha visto conquistare uno spazio sempre più significativo.