Atalanta, casting per il regista: Kessie favorito, in lizza anche Samardzic

La scelta del play

In lizza per il ruolo al centro della mediana ci sono Kessie, Ederson, Pasalic, Scalvini e anche Samardzic. Per caratteristiche tecniche l’ivoriano è il sostituto più naturale ma Kessie non è al meglio della condizione e Sarri deve decidere se impiegarlo dall’inizio o a gara in corso valutando le alternative.