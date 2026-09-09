Atalanta, casting per il regista: Kessie favorito, in lizza anche Samardzic
CALCIO. Squalificato Gaetano, sabato 12 settembre col Cagliari alla New Balance Arena (20,45) Sarri deve trovare un play alternativo: in lizza anche Ederson, Pasalic e Scalvini. In difesa Kossounou favorito su Kristensen.Lettura meno di un minuto.
Prosegue il cast per la regia in casa Atalanta, in vista della gara contro il Cagliari, sabato 12 settembre alla New Balance Arena (alle 20,45). Contro i sardi Sarri dovrà rinunciare all’ex rossoblù Gaetano, squalificato, e deve trovare un’alternativa.
La scelta del play
In lizza per il ruolo al centro della mediana ci sono Kessie, Ederson, Pasalic, Scalvini e anche Samardzic. Per caratteristiche tecniche l’ivoriano è il sostituto più naturale ma Kessie non è al meglio della condizione e Sarri deve decidere se impiegarlo dall’inizio o a gara in corso valutando le alternative.
Bagarre in attacco
Fuori Hien e Sulemana, in difesa Kossounou dovrebbe affiancare Scalvini (se non traslocherà a centrocampo), con Kristensen come alternativa. In attacco Rowe punta a un posto nel tridente e si gioca una maglia da titolare con Raspadori ed Elmas.
Arbitra Arena di Torre del Greco
Nel frattempo mercoledì 9 settembre è stato designato l’arbitro che dirigerà la gara con il Caqliari. A Bergamo fischierà Alberto Ruben Arena di Torre del Greco, coadiuvato dagli assistenti: Bindoni e Rossi. Il quarto uomo è Manganiello, var Gariglio, assistente var Giua.
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