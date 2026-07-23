Atalanta, c’è sempre distanza col Bayer Leverkusen per Alajbegovic

C’è sempre una certa distanza tra Atalanta e Bayer Leverkusen per Kerim Alajbegovic: perché si possa avanzare nella trattativa serve che domanda e offerta si avvicinino. I tedeschi vogliono 30 milioni, l’Atalanta ha superato i 20 ma non ha intenzione di spingersi troppo in là: si potrebbe chiudere intorno ai 25, ma servirà in primis che il Bayer faccia un passo. Probabilmente le Aspirine stanno aspettando segnali dagli altri club interessati, dal Chelsea all’Arsenal, fino a Milan e Fiorentina: al momento però solo l’Atalanta si è fatta sotto (e ha peraltro l’intesa con il giocatore), quindi resta comunque la favorita. A Zingonia non c’è fretta: Alajbegovic è visto come uomo in più da acquistare, non come obbligo.

Su Jashari

Attesa anche sul fronte Jashari: Modric sta allungando con il Milan e questo potrebbe allontanare lo svizzero da Milanello. Amorim e il giocatore fanno intendere di volere continuare insieme, ma intanto il centrocampo rossonero è pieno di esuberi e al ritorno dalle vacanze dell’ex Bruges verrà presa una decisione: l’Atalanta, a quel punto, sarebbe pronta ad affondare. Jashari è la priorità e non c’è un piano B, neanche Ricci: si penserebbe ad altri solo qualora arrivasse un no definitivo da Milano.

La difesa

Quanto alla difesa e alla possibile occasione Romagnoli, mercoledì 22 luglio il giocatore è stato reintegrato nella Lazio e ha svolto le visite mediche in attesa di novità dal Qatar. Il suo passaggio all’Al-Sadd è congelato: i motivi sono logistici (in Qatar c’è stato immobilismo dopo la morte dell’ex emiro), regolamentari (abbassato il numero di stranieri) e forse tecnici (il mister Lucescu Junior pare avere altre idee). Situazione da monitorare: l’Atalanta resta alla finestra.

In uscita