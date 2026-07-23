Atalanta, c’è sempre distanza col Bayer Leverkusen per Alajbegovic
CALCIOMERCATO. Il club nerazzurro non ha fretta né per il talento (richiesta 30 milioni, offerta poco più di 20), né per Jashari del Milan.Lettura 1 min.
C’è sempre una certa distanza tra Atalanta e Bayer Leverkusen per Kerim Alajbegovic: perché si possa avanzare nella trattativa serve che domanda e offerta si avvicinino. I tedeschi vogliono 30 milioni, l’Atalanta ha superato i 20 ma non ha intenzione di spingersi troppo in là: si potrebbe chiudere intorno ai 25, ma servirà in primis che il Bayer faccia un passo. Probabilmente le Aspirine stanno aspettando segnali dagli altri club interessati, dal Chelsea all’Arsenal, fino a Milan e Fiorentina: al momento però solo l’Atalanta si è fatta sotto (e ha peraltro l’intesa con il giocatore), quindi resta comunque la favorita. A Zingonia non c’è fretta: Alajbegovic è visto come uomo in più da acquistare, non come obbligo.
Su Jashari
Attesa anche sul fronte Jashari: Modric sta allungando con il Milan e questo potrebbe allontanare lo svizzero da Milanello. Amorim e il giocatore fanno intendere di volere continuare insieme, ma intanto il centrocampo rossonero è pieno di esuberi e al ritorno dalle vacanze dell’ex Bruges verrà presa una decisione: l’Atalanta, a quel punto, sarebbe pronta ad affondare. Jashari è la priorità e non c’è un piano B, neanche Ricci: si penserebbe ad altri solo qualora arrivasse un no definitivo da Milano.
La difesa
Quanto alla difesa e alla possibile occasione Romagnoli, mercoledì 22 luglio il giocatore è stato reintegrato nella Lazio e ha svolto le visite mediche in attesa di novità dal Qatar. Il suo passaggio all’Al-Sadd è congelato: i motivi sono logistici (in Qatar c’è stato immobilismo dopo la morte dell’ex emiro), regolamentari (abbassato il numero di stranieri) e forse tecnici (il mister Lucescu Junior pare avere altre idee). Situazione da monitorare: l’Atalanta resta alla finestra.
In uscita
In uscita, voci su De Ketelaere nel mirino di Bayern e Psg e su Carnesecchi richiesto dalla Juventus (in un’operazione con Di Gregorio più soldi): servirebbero offerte monstre, perché l’Atalanta ha intenzione di blindare quei due e piuttosto sacrificherebbe Scalvini o Ahanor.
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