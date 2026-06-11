Calciomercato Atalanta, dal 15 al 21 giugno i giorni della risoluzione dei prestiti

In attesa che giungano a conclusione per l’Atalanta la querelle allenatore e le trattative del calciomercato, il periodo di metà giugno è quello in cui vanno risolti i prestiti. Nella settimana da lunedì 15 a domenica 21 ci saranno le due finestre: tra lunedì e mercoledì si può fare valere il diritto di riscatto, poi ci saranno i controriscatti.

Nella rosa nerazzurra della stagione appena conclusa l’unico giocatore in prestito era (dal Milan, per 4 milioni) Yunus Musah: in assenza di obbligo di riscatto, c’è la facoltà di tenerlo o di rispedirlo al mittente, ed è quello che succederà. In caso di obbligo, l’Atalanta avrebbe dovuto pagare 24 milioni per un giocatore che ha giocato poco.