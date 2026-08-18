Atalanta, De Ketelaere e Ahanor saltano il match contro l’Hapoel Tel Aviv
CALCIO. Il tecnico Sarri dovrà fare a meno dei due nell’andata degli spareggi di Conference League. Partita visibile su Sky Sport e anche in chiaro su Tv8.Lettura meno di un minuto.
Il lavoro di avvicinamento di martedì 18 agosto al match contro l’Hapoel Tel Aviv non ha consegnato novità: l’Atalanta si è allenata a Zingonia, e sul fronte dell’infermeria la situazione è rimasta stazionaria. Ancora terapie per De Ketelaere e Ahanor, lavoro personalizzato per il terzo portiere Vismara e riabilitazione per Hien e Kamaldeen. Il fantasista belga e il giovane difensore restano ai box in vista dell’andata dei playoff di Conference League, in programma giovedì 20 agosto alle 20,30 allo stadio di Bergamo. Nel Trofeo Bortolotti, il 4-3-3 ha visto all’ala destra Zalewski, mentre come terzino sinistro ha agito Bernasconi; da capire se Kristensen potrà essere impiegato già come titolare in difesa o se al fianco di Scalvini ci sarà Kossounou.
Arbitra lo spagnolo Alberola Rojas
A proposito del match contro l’Hapoel, l’arbitro sarà lo spagnolo Javier Alberola Rojas. La partita sarà visibile in chiaro (gratuitamente) per tutti: sarà infatti trasmessa in diretta televisiva anche sul canale Tv8, oltre che su Sky Sport.
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