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Sport / Bergamo Città Domenica 16 Agosto 2026

Atalanta, domani l’allenamento a porte aperte. Occhi su Ahanor e De Ketelaere

CALCIO. Verso l’esordio stagionale, contro l’Hapoel Haifa nei playoff di Conference League.

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Atalanta, domani l’allenamento a porte aperte. Occhi su Ahanor e De Ketelaere
L’abbraccio tra i giocatori dell’Atalanta dopo il gol di Zalewski nel Trofeo Bortolotti
(Foto di Afb)

In casa Atalanta sta per iniziare la settimana che porta ai primi impegni ufficiali. Giovedì 20 agosto alla New Balance Arena la sfida d’andata dei playoff di Conference League contro l’Hapoel Tel Aviv, con fischio d’inizio alle 20.30. Tre giorni più tardi, domenica 23 alle 20.45, l’esordio in campionato contro il Sassuolo, sempre allo stadio di Bergamo.

Impegni a cui l’Atalanta firmata Maurizio Sarri arriva dopo un pre campionato in crescendo. Dopo la sconfitta sul campo del Feyenoord sono arrivate due vittorie con prestazioni più convincenti, contro lo Schalke 04 e contro l’Athletic Club di Bilbao, nel Trofeo Bortolotti andato in scena venerdì 14 agosto.

Sguardo all’infermeria

Ora gli occhi sono puntati su Ahanor e De Ketelaere, rimasti ai box contro i baschi a causa di problemi muscolari accusati nei giorni precedenti all’ultima amichevole estiva. Infortuni che non preoccupano sul lungo periodo: Sarri, in conferenza stampa, ha confermato che proveranno a recuperare per l’esordio stagionale.

Fondamentale sarebbe il rientro di De Ketelaere, visto che le partenze di Touré e Maldini, oltre all’infortunio di Sulemana (che ne avrà fino a ottobre), concedono poche alternative per quanto riguarda gli esterni d’attacco: nel Trofeo Bortolotti hanno giocato Zalewski a destra e Raspadori a sinistra, con il giovane Cassa come unica alternativa dalla panchina.

Allenamento a porte aperte

Intanto, lunedì 17 agosto al centro sportivo di Zingonia è in programma un allenamento a porte aperte, un ultimo abbraccio tra tifosi e squadra prima dell’avvio della stagione. I cancelli saranno aperti dalle 18, fino al raggiungimento della capienza massima consentita.

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