Atalanta, ecco Pompilio, braccio destro del direttore sportivo Giuntoli

Con Giuntoli dai tempi di Carpi

Ufficialmente Pompilio ricoprirà il ruolo di direttore dei processi sportivi e si occuperà di organizzare tutte le procedure legate all’area sportiva. Dal punto di vista operativo, Pompilio è storicamente legato a Giuntoli, con cui ha iniziato a lavorare al Carpi, per poi proseguire col Napoli e la Juventus, e avrà un ruolo anche nelle fasi di trattativa sul calciomercato.