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Sport / Bergamo Città Mercoledì 10 Giugno 2026

Atalanta, ecco Pompilio, braccio destro del direttore sportivo Giuntoli

CALCIO. Mercoledì 10 giugno il club nerazzurro ha presentato il dirigente marchigiano d’adozione, già collaboratore stretto del neo ds al Carpi, al Napoli e alla Juventus. Si occuperà anche delle fasi della trattativa sportiva.

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Atalanta, ecco Pompilio, braccio destro del direttore sportivo Giuntoli
L’ad dell’Atalanta Luca Percassi con Giuseppe Pompilio, nuovo direttore dei processi sportivi del club. Pompilio è un collaboratore storico del ds Giuntoli
(Foto di Atalanta)

Dopo Cristiano Giuntoli all’Atalanta arriva Giuseppe Pompilio. Mercoledì 10 giugno il club nerazzurro ha ufficializzato l’ingaggio del dirigente di Cosenza, ormai marchigiano d’adozione, già braccio destro operativo del nuovo direttore sportivo del club bergamasco.

Con Giuntoli dai tempi di Carpi

Ufficialmente Pompilio ricoprirà il ruolo di direttore dei processi sportivi e si occuperà di organizzare tutte le procedure legate all’area sportiva. Dal punto di vista operativo, Pompilio è storicamente legato a Giuntoli, con cui ha iniziato a lavorare al Carpi, per poi proseguire col Napoli e la Juventus, e avrà un ruolo anche nelle fasi di trattativa sul calciomercato.

Docente a contratto a Urbino

Laureato in giurisprudenza, e abilitato all’esercizio della professione di avvocato, Pompilio è docente a contratto all’Università di Urbino.

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