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Sport / Bergamo Città Giovedì 10 Settembre 2026

Atalanta: esterni di difesa, doppio ballottaggio per la partita con il Cagliari

CALCIO. Bellanova e Zappacosta in lizza sulla destra, Kolasinac e Bernasconi sulla sinistra. Il match alle 20,45 di sabato 12 settembre.

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Atalanta: esterni di difesa, doppio ballottaggio per la partita con il Cagliari
Sead Kolasinac, difensore bosniaco di 33 anni: insegue un posto da titolare con il Cagliari
(Foto di Afb)

L’Atalanta che si avvicina al match casalingo di Serie A con il Cagliari (sabato 12 settembre alle 20,45 alla New Balance Arena) ha, fra gli altri, anche il dubbio degli esterni di difesa. Sulla destra il ballottaggio è fra Bellanova e Zappacosta, sulla sinistra invece sono in lizza Kolasinac e Bernasconi. Bellanova e Kolasinac sono stati titolari nell’ultimo match a Roma.

Kessie, Ederson o Pasalic

Per il resto, come noto ormai da alcuni giorni, il nodo principale riguarda il regista: Gaetano è squalificato per un turno, per lui niente partita da ex. Kessie sarebbe il sostituto ideale ma l’ivoriano non è ancora al meglio della condizione, dunque non sono assolutamente da escludere le piste alternative, in primis quelle che portano a Ederson e Pasalic (con Scalvini e Samardzic sullo sfondo). Nel resto dei reparti c’è abbondanza (assenti gli infortunati Hien e Sulemana): Kossounou è favorito su Kristensen come centrale difensivo, Rowe si candida per una maglia in attacco.

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