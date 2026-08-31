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Sport / Bergamo Città Lunedì 31 Agosto 2026

Atalanta finalizzato l’accordo per Rowe: prestito con obbligo di riscatto dal Bologna

CALCIO MERCATO. In sede separata la cessione del 2006 Cassa, stesso ruolo dell’inglese.

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Atalanta finalizzato l’accordo per Rowe: prestito con obbligo di riscatto dal Bologna
Jonathan Rowe
(Foto di Ansa)

Bergamo

È stato finalizzato l’accordo tra l’Atalanta e il Bologna per Jonathan Rowe. L’attaccante esterno inglese, classe 2003, va a Bergamo in prestito oneroso a cinque milioni più 30 di riscatto obbligatorio e altri cinque di bonus.

Contestualmente, al Bologna passa l’ala Federico Cassa, 2006 finora aggregato dall’Under 23 atalantina, un affare però trattato in separata sede e non come contropartita.

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