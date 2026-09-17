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Sport / Bergamo Città Giovedì 17 Settembre 2026

Atalanta, idea Gaetano-Kessie a centrocampo. Elmas alternativa a Rowe

CALCIO. Il regista torna per la gara con la Juventus, domenica 20 settembre all’Allianz Stadium a Torino (alle 18), e Sarri potrebbe impiegare l’ivoriano come mezzala, accanto a Ederson. In difesa Bernasconi insidia Kolasinac.

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Atalanta, idea Gaetano-Kessie a centrocampo. Elmas alternativa a Rowe
Eljif Elmas, qui in azione contro il Bologna, è in lizza con Rowe per il ruolo di esterno sinistro d’attacco: il macedone potrebbe partire dal 1’ con la Juventus.

Il ritorno di Gaetano e il rebus del centrocampo sono al centro dei pensieri dell’Atalanta, in vista della gara contro la Juventus, domenica 20 settembre all’Allianz Stadium di Torino (alle 18).

Gaetano-Kessie

Dopo la squalifica scontata contro il Cagliari, Gaetano torna a disposizione di Sarri che deve risolvere il ballottaggio con Kessie. Ma si fa strada l’ipotesi che i duellanti possano essere schierati in contemporanea, con Gaetano in cabina di regia, Kessie spostato nel ruolo di mezzala ed Ederson a completare il trio. Il centrocampo Kessie-Gaetano-Ederson garantirebbe più muscoli e più corsa: se così fosse il sacrificato sarebbe Samardzic, altrimenti confermato nel ruolo d’interno destro con uno tra Gaetano e Kessie in regia.

Il nodo dell’ala sinistra

Qualche dubbio anche sul fronte sinistro dell’attacco. Dopo l’esordio dal 1’ con il Cagliari Rowe è insidiato da Elmas che Sarri potrebbe schierare titolare in un tridente meno offensivo ma più votato alla copertura. Sicuri del posto Scamacca e De Ketelaere. In difesa Bernasconi è in lizza con Kolasinac per il ruolo di terzino sinistro, mentre al centro Kossounou resta in vantaggio su Kristensen.

Sette nerazzurri in nazionale

Nel frattempo sono arrivate le convocazioni in nazionale per sette atalantini: Pasalic (Croazia), Kolasinac (Bosnia), Krstovic (Montenegro), Zalewski (Polonia), Elmas (Macedonia del Nord) e gli ivoriani Kessie e Kossounou.Venerdì 18 sono attese le convocazioni del ct azzurro Roberto Mancini che ha preallertato Carnesecchi, Scalvini, Bellanova, Zappacosta, Gaetano, Scamacca e Raspadori.

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