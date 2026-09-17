Atalanta, idea Gaetano-Kessie a centrocampo. Elmas alternativa a Rowe

Il ritorno di Gaetano e il rebus del centrocampo sono al centro dei pensieri dell’Atalanta, in vista della gara contro la Juventus, domenica 20 settembre all’Allianz Stadium di Torino (alle 18).

Gaetano-Kessie

Dopo la squalifica scontata contro il Cagliari, Gaetano torna a disposizione di Sarri che deve risolvere il ballottaggio con Kessie. Ma si fa strada l’ipotesi che i duellanti possano essere schierati in contemporanea, con Gaetano in cabina di regia, Kessie spostato nel ruolo di mezzala ed Ederson a completare il trio. Il centrocampo Kessie-Gaetano-Ederson garantirebbe più muscoli e più corsa: se così fosse il sacrificato sarebbe Samardzic, altrimenti confermato nel ruolo d’interno destro con uno tra Gaetano e Kessie in regia.

Il nodo dell’ala sinistra

Qualche dubbio anche sul fronte sinistro dell’attacco. Dopo l’esordio dal 1’ con il Cagliari Rowe è insidiato da Elmas che Sarri potrebbe schierare titolare in un tridente meno offensivo ma più votato alla copertura. Sicuri del posto Scamacca e De Ketelaere. In difesa Bernasconi è in lizza con Kolasinac per il ruolo di terzino sinistro, mentre al centro Kossounou resta in vantaggio su Kristensen.

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