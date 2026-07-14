Atalanta, il Trofeo Bortolotti con l’Athletic Bilbao: si va verso la «rivincita» coi baschi

Il Bortolotti ad agosto contro l’Athetic Bilbao? Manca l’ufficialità, ma le chance di rivedere i baschi alla New Balance Arena dopo la sfida in Champions League sono estremante alte. In attesa di cominciare sabato 18 luglio a Clusone (alle 17) contro l’Under 23, l’Atalanta sta definendo il calendario delle amichevoli e dei test di lusso estivi.