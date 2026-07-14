Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città Martedì 14 Luglio 2026

Atalanta, il Trofeo Bortolotti con l’Athletic Bilbao: si va verso la «rivincita» coi baschi

CALCIO. Manca la conferma ufficiale per la sfida del 14 agosto a Bergamo contro la squadra spagnola, già affrontata in Champions a gennaio (2-3). In via di definizione anche il test col Mantova, mercoledì 22 a Zingonia.

Lettura meno di un minuto.
Atalanta, il Trofeo Bortolotti con l’Athletic Bilbao: si va verso la «rivincita» coi baschi
Il palo colpito da De Ketelaere nella sfida di Champions contro l’Athletic Bilbao dello scorso 21 gennaio: i baschi potrebbero tornare a Bergamo per il Bortolotti
(Foto di Afb)

Il Bortolotti ad agosto contro l’Athetic Bilbao? Manca l’ufficialità, ma le chance di rivedere i baschi alla New Balance Arena dopo la sfida in Champions League sono estremante alte. In attesa di cominciare sabato 18 luglio a Clusone (alle 17) contro l’Under 23, l’Atalanta sta definendo il calendario delle amichevoli e dei test di lusso estivi.

«Rivincita» contro i baschi

Spicca la sfida per il Trofeo Bortolotti, tradizionale happening di metà agosto. Il 14 allo stadio di Bergamo dovrebbe tornare l’Athletic: la sfida con la squadra di Bilbao è in via definizione ma si tratterebbe della «rivincita» della sconfitta (2-3) in Champions a gennaio, nell’ultima prova prima dell’andata dei preliminari di Conference League, il 20 agosto.

Test Mantova

Nel frattempo mercoledì 22 a Zingonia i nerazzurri dovrebbero affrontare il Mantova, neopromosso in Serie B. Il test con i virgiliani completa il programma che finora, dopo il vernissage in famiglia, prevede l’amichevole di domenica 2 agosto a Rotterdam contro il Feyenoord e quella di sabato 8 a Gelsenkirchen contro lo Schalke 04.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Calcio
Sport
Atalanta