Atalanta, il Trofeo Bortolotti con l’Athletic Bilbao: si va verso la «rivincita» coi baschi
CALCIO. Manca la conferma ufficiale per la sfida del 14 agosto a Bergamo contro la squadra spagnola, già affrontata in Champions a gennaio (2-3). In via di definizione anche il test col Mantova, mercoledì 22 a Zingonia.Lettura meno di un minuto.
Il Bortolotti ad agosto contro l’Athetic Bilbao? Manca l’ufficialità, ma le chance di rivedere i baschi alla New Balance Arena dopo la sfida in Champions League sono estremante alte. In attesa di cominciare sabato 18 luglio a Clusone (alle 17) contro l’Under 23, l’Atalanta sta definendo il calendario delle amichevoli e dei test di lusso estivi.
«Rivincita» contro i baschi
Spicca la sfida per il Trofeo Bortolotti, tradizionale happening di metà agosto. Il 14 allo stadio di Bergamo dovrebbe tornare l’Athletic: la sfida con la squadra di Bilbao è in via definizione ma si tratterebbe della «rivincita» della sconfitta (2-3) in Champions a gennaio, nell’ultima prova prima dell’andata dei preliminari di Conference League, il 20 agosto.
Test Mantova
Nel frattempo mercoledì 22 a Zingonia i nerazzurri dovrebbero affrontare il Mantova, neopromosso in Serie B. Il test con i virgiliani completa il programma che finora, dopo il vernissage in famiglia, prevede l’amichevole di domenica 2 agosto a Rotterdam contro il Feyenoord e quella di sabato 8 a Gelsenkirchen contro lo Schalke 04.
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