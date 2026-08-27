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Sport / Bergamo Città Giovedì 27 Agosto 2026

Atalanta, in chiusura Ahanor al Chelsea per 48 milioni

MERCATO. Dopo Palestra il Chelsea mette le mani su un altro giovanissimo nerazzurro, Ahanor avrebbe raggiunto un accordo per volare Oltremanica.

Lettura meno di un minuto.
Atalanta, in chiusura Ahanor al Chelsea per 48 milioni
Honest Ahanor, accordo per la cessione al Chelsea per 48 milioni di euro

Bergamo

Il Chelsea fa ancora colpo in casa Atalanta. Dopo Marco Palestra, preso per 60 milioni all’inizio della finestra estiva di calciomercato dopo l’annata in prestito al Cagliari, a metà dell’ultima settimana il club londinese chiude anche per Honest Ahanor: 48 milioni, tra parte fissa pari a circa 45 più bonus, il prezzo del cartellino del difensore mancino cresciuto nel Genoa.

La trattativa è ormai in fase avanzata e agli ultimi dettagli. Ahanor, 18 anni compiuti lo scorso 23 febbraio, sta recuperando dalla distrazione agli adduttori della coscia destra patita il 12 agosto scorso in allenamento e nella squadra di Maurizio Sarri non ha ancora presenze ufficiali nel 2026-2027.

La scorsa estate era costato 20 milioni di euro. Tra Ivan Juric e Raffaele Palladino come allenatore, ha totalizzato in nerazzurro 35 presenze di cui 19 da titolare in tutte le competizioni con 1 gol, segnato da ex al Genoa in Coppa Italia

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